2018-02-01T23:40:13+03:00
В мире

Тиллерсон: будущие отношения между США и Кубой зависят от Гаваны

США ждут, что латиноамериканская страна откажется от прежней политики
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
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Будущее американо-кубинских отношений зависит только от действий Гаваны и ее готовности оставить в прошлом политику Фиделя Кастро. Такое заявление сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон в преддверии своей поездки по Латинской Америке.

Кубы есть возможность самостоятельно передать власть после десятилетий режима Кастро и пойти в новом направлении. Будущее наших отношений зависит от Кубы", - цитирует ТАСС выступление госсекретаря в Техасском университете в городе Остине.

Отметим, что Куба не вошла в список стран, которые намерен посетить Тиллерсон.

После потепления в отношениях между США и Кубой при администрации Барака Обамы, у стран снова возникли разногласия. В июне прошлого года президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении политики в отношении Остова Свободы и отменил ряд прежних решений Вашингтона, нацеленных на нормализацию связей с Гаваной.

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