2018-02-02T00:39:07+03:00
Спорт

WADA поддерживает МОК в намерении оспорить решение CAS по российским спортсменам

В агентстве отметили, что иски 11 россиян отклонили, что подтверждает правоту расследования Макларена
Юлия ДИВЕЕВА
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласно с оправданием 28 российских спортсменовВсемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласно с оправданием 28 российских спортсменовФото: REUTERS
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддерживает планы Международного олимпийского комитета (МОК) оспорить в федеральном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего 28 российских спортсменов. Об этом говорится в официальном заявлении WADA.

«WADA понимает, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотрит все варианты, в том числе обращение к Швейцарскому федеральному трибуналу», - говорится в заявлении на сайте агентства.

Агентство обеспокоил вердикт CAS, поскольку, оправдав 28 атлетов , суд отклонил 11 исков, что подтверждает выводы комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида о «системных манипуляциях в РФ с процессом допинг-контроля», а также расследование независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном.

Напомним, 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Еще 11 наказание было смягчено до пропуска Олимпиады 2018 года.

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