2018-02-02T14:53:33+03:00
В мире

"Три пули для Котзиаса": Глава МИД Греции получил письмо с угрозами

В полиции считают, что произошедшее связано с конфликтом Афин и Скопье по названию Македонии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Греции Никос КотзиасГлава МИД Греции Никос КотзиасФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас получил анонимное письмо с угрозами, в котором неизвестные предупредили политика о наличии у них "трех пуль" для него и членов его семьи. Такое заявление сделали в МВД республики.

"Некоторые конкретные системы, издания и телеканалы уже много лет клевещут на меня. Их беспокоит то, что меня никто не сдерживает. Они являются зачинщиками угроз моей неприкосновенности и моей жизни", — написал сам Котзиас в своем Twitter.

Между тем, сотрудники правоохранительных органов уже начали расследования с целью установления личности злоумышленника. Как сообщает Reuters, письмо могло быть отправлено для обострения конфликта между Афинами и Скопье, который длится уже с 1991 года. Греция требует Македонию сменить свое название, чтобы избежать путаницы с одноименной греческой областью

В скором времени в республике состоится общенациональный референдум, на котором македонцы решат, какое название будет носить их страна.

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