Адвокат осужденного на Украине россиянина Агеева обжаловал приговор

2 Февр. 2018 2018-02-02T15:40:32+03:00

Защита просит суд переквалифицировать статью об "участии в террористической организации ", поскольку ЛНР таковой не является

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Защита россиянина Виктора Агеева, осужденного на Украине на десять лет лишения свободы, обжаловала приговор Новоайдарского районного суда. Соответствующие документы были направлены адвокатом Виктором Чевгузом в Апелляционный суд Луганской области.

"Я прошу изменить квалификацию статьи, которую ему инкриминируют, и смягчить наказание", - сказал защитник.

Напомним, что Агеева признали виновным в незаконном хранении и ношении оружия, а также в участии в "террористической организации "ЛНР". Адвокат назвал последнюю формулировку ошибочной, ведь даже во время принятия закона о деоккупации Донбасса Верховная Рада отказалась признавать входящие в него республики террористическими.

По мнению Чевгуза, суд должен смягчить статью до "участия в незаконном вооруженном формировании", передает "Укринформ".

Напомним, бывший военнослужащий армии РФ Виктор Агеев попал в плен к украинцам летом 2017 года в Донбассе, куда приехал воевать добровольцем и значился пулеметчиком разведроты.