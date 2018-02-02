Адвокат осужденного на Украине россиянина Агеева обжаловал приговор
Защита россиянина Виктора Агеева, осужденного на Украине на десять лет лишения свободы, обжаловала приговор Новоайдарского районного суда. Соответствующие документы были направлены адвокатом Виктором Чевгузом в Апелляционный суд Луганской области.
"Я прошу изменить квалификацию статьи, которую ему инкриминируют, и смягчить наказание", - сказал защитник.
Напомним, что Агеева признали виновным в незаконном хранении и ношении оружия, а также в участии в "террористической организации "ЛНР". Адвокат назвал последнюю формулировку ошибочной, ведь даже во время принятия закона о деоккупации Донбасса Верховная Рада отказалась признавать входящие в него республики террористическими.
По мнению Чевгуза, суд должен смягчить статью до "участия в незаконном вооруженном формировании", передает "Укринформ".
Напомним, бывший военнослужащий армии РФ Виктор Агеев попал в плен к украинцам летом 2017 года в Донбассе, куда приехал воевать добровольцем и значился пулеметчиком разведроты.
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