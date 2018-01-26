Россиянин Агеев осужден на Украине на 10 лет

26 Янв. 2018 2018-01-26T13:55:50+03:00

Следствие так и не смогло доказать, что он являлся контрактником российской армии

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Виктор Агеев был задержан украинскими военными летом 2017 года в Донбассе. На войну приехал добровольцем, отслужив в российской армии, значился в народной милиции ЛНР пулеметчиком разведроты. На одном из заданий и попал в плен к противнику.

СБУ, как водится, сразу причислила россиянина к регулярным войскам РФ. Однако в ходе следствия сторона обвинения так и не смогла найти доказательства того, что Виктор Агеев на момент задержания был контрактником российской армии. Фактически констатировав, что это не так.

- Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также - участие в террористической организации «ЛНР», - сообщил адвокат россиянина Виктор Чевгуз. - По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества.

В итоге Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы. Однако адвокат собирается оспорить это решение, считая квалификацию преступления подзащитного («участие в террористической организации») ошибочной. Ведь никто официально не признавал ЛНР и ДНР террористическими организациями. Даже Верховная Рада, голосуя недавно за закон о реинтеграции Донбасса, отклонила соответствующую поправку. Поэтому логичнее было бы переквалифицировать дело на более мягкую статью - «участие в незаконном вооруженном формировании».

Впрочем, учитывая опыт прошлых процессов над россиянами, поводов для оптимизма нет. Граждане РФ Александр Александров и Евгений Ерофеев в аналогичной ситуации были осуждены на 14 лет.