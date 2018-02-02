2018-02-02T16:00:26+03:00
Экономика

Курс биткоина рухнул ниже $8000

Эксперт назвал падение «легким отрезвлением»
Алексей КАРЕЛИН
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Курс самой дорогой криптовалюты биткоин упал, по данным Coinmarketcap, до $7 848, то есть на более чем 17%. Основатель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев назвал это падение «легким отрезвлением», которое юрист спрогнозировал еще в декабре 2017 года.

«Он сегодня вырастет до 14 тысяч или упадет до 6 тысяч. Означает ли это конец биткоина? Конечно же, нет», - цитирует RT Трещева.

Юрист отметил, что изменение курса биткоина влияет и на другие криптовалюты, которые сейчас тоже обесцениваются. Однако вскоре за этим последует всеобщий рост. Все подобные скачки эксперт назвал «большой игрой с вовлечением достаточного количества денег».

В последнее время в сфере криптовалют преобладает пессимистическое настроение: ужесточилось их регулирование в Индии и Южной Кореи, Facebook запретил их рекламировать на своем ресурсе. Ранее министр финасов РФ Антон Силуанов усомнился в перспективности биткоина, но выразил уверенность в светлом будущем блокчейна.

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