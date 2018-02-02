МИД Франции выразил обеспокоенность возможным производством химоружия в Сирии

2 Февр. 2018 2018-02-02T16:21:54+03:00

Конфликт в Сирии продолжается уже более четырех лет Фото: REUTERS

В дипведомстве Пятой республики заявили, что «не намерены допускать, чтобы Конвенция о запрещении химического оружия подвергалась сомнению»

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В МИД Франции прокомментировали информацию о возможном производстве химоружия в Сирии. В частности, там выразили сильную озабоченность по этому поводу, а также заверили, что Париж «не намерен допускать, чтобы Конвенция о запрещении химического оружия подвергалась сомнению».

Кроме того, во французском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в настоящее время Пятая республика вместе со своими партнерами «ведет активную работу» по данному вопросу и внимательно изучает всю информацию, в которой говорится о проведении новых химических атак в Сирии. «Мы также ждем результатов экспертизы со стороны действующих международных механизмов расследования, в первую очередь Совместного механизма расследования (СМР) ОЗХО - ООН», - говорится в заявлении МИД Франции.

Кстати, напомним, в январе Россия предложила создать Независимый механизм ООН по расследованию химатак в Сирии (UNIMI). Однако США не поддержали это предложение.