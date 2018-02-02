2018-02-02T16:42:23+03:00
Спорт

Here we OAR: Дизайнеры выразили протест россиян ОИ-2018 через принты

Русская смекалка позволила создать символику, отражающую позицию болельщиков из РФ, не нарушая при этом требований МОК
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде под названием OAR - Olympic Athlete from Russia Фото: @olympicathletefromrussiaРоссийские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде под названием OAR - Olympic Athlete from Russia Фото: @olympicathletefromrussiaФото: facebook.com
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Дизайнеры нашли свой способ выразить протест недопуску части российских спортсменов на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане из-за допингового скандала. Так, была представлена новая коллекция принтов, которая полностью соответствует требованиям Международного олимпийского комитета, при этом не позволяя усомниться, что на трибунах сидят именно болельщики из РФ.

Напомним, что на этих Играх наши спортсмены могут выступать лишь под названием OAR - Olympic Athlete from Russia, что созвучно с английскими словами "our" (наш) и "are" (быть/являться), чем и воспользовались дизайнеры.

Создатели принтов хотели показать, что Россия это не только триколор. Фото: @olympicathletefromrussia Фото: Facebook

Создатели принтов хотели показать, что Россия это не только триколор. Фото: @olympicathletefromrussiaФото: Facebook

На принтах, разработанных командой брендингового агентства DDVB, без проблем узнаются слегка завуалированные фразы на английском, такие как "Ты знаешь наш гимн, наш флаг, нашу страну", "Сохраняй спокойствие и помни, кем мы являемся", "А вот и мы" и другие.

"Главная идея – проста: невозможно запретить правду. <...> Мы остаёмся первыми и знаем это. И весь мир знает", - говорится в сообщении агентства в Facebook.

Надписи на атрибутике выражают протест россиян против вмешательства политики в спортивные соревнования. Фото: @olympicathletefromrussia Фото: facebook.com

Надписи на атрибутике выражают протест россиян против вмешательства политики в спортивные соревнования. Фото: @olympicathletefromrussiaФото: facebook.com

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