Here we OAR: Дизайнеры выразили протест россиян ОИ-2018 через принты

2 Февр. 2018 2018-02-02T16:42:23+03:00

Российские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде под названием OAR - Olympic Athlete from Russia Фото: @olympicathletefromrussia Фото: facebook.com

Дизайнеры нашли свой способ выразить протест недопуску части российских спортсменов на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане из-за допингового скандала. Так, была представлена новая коллекция принтов, которая полностью соответствует требованиям Международного олимпийского комитета, при этом не позволяя усомниться, что на трибунах сидят именно болельщики из РФ.

Напомним, что на этих Играх наши спортсмены могут выступать лишь под названием OAR - Olympic Athlete from Russia, что созвучно с английскими словами "our" (наш) и "are" (быть/являться), чем и воспользовались дизайнеры.

Создатели принтов хотели показать, что Россия это не только триколор. Фото: @olympicathletefromrussiaФото: Facebook

На принтах, разработанных командой брендингового агентства DDVB, без проблем узнаются слегка завуалированные фразы на английском, такие как "Ты знаешь наш гимн, наш флаг, нашу страну", "Сохраняй спокойствие и помни, кем мы являемся", "А вот и мы" и другие.

"Главная идея – проста: невозможно запретить правду. <...> Мы остаёмся первыми и знаем это. И весь мир знает", - говорится в сообщении агентства в Facebook.