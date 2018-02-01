Владимир Путин — корреспонденту «КП»: Решение CAS подтверждает нашу позицию - большинство российских спортсменов абсолютно чисты

1 Февр. 2018 2018-02-01T22:11:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин во время посещения завода «Ростсельмаш» по уже сложившейся традиции пообщался с рабочими предприятия, ответив на их вопросы — про госпрограммы поддержки промышленности, про ипотеку и детские пособия. Но главный вопрос в этот день все же был другой — про наших спортсменов, которые решением Спортивного арбитражного суда были оправданы. То есть вчера Путин вежливо попросил международные спортивные организации не быть департаментами отдельных стран, а сегодня уже сенсация от CAS. Получается, прислушались?

- Владимир Владимирович, сегодня хорошие новости пришли из Лозанны. 28 российских атлетов реабилитированы. Можно вас попросить прокомментировать это решение? - обратился я к президенту.

- В любой системе права конечной инстанцией принятия решений является суд, к которому все должны относиться с уважением, - сказал Путин. - Но в суде, как правило, рассматриваются как минимум две точки зрения. И нужно относиться с уважением не только к решению суда, а оно нас, безусловно, не может не радовать, подтверждает нашу позицию о том, что подавляющее большинство наших спортсменов являются абсолютно чистыми, не употреблявшими допинг, но нужно также с уважением относиться и к той стороне, у которой выиграли мы в споре.

Поэтому глава государства попросил после этой победы не ликовать, а сохранять спокойствие.

- Я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, - подчеркнул Путин. - Нужно относиться к этому спокойно, с уважением к тем организациям, в которых соответствующие решения принимали раньше. Мы рады за тех спортсменов, которых CAS поддержал, но не всех стопроцентно оправдали. И нам самим есть над чем работать. Совершенно точно — с точки зрения совершенствования антидопинговой нашей программы и политики, мы будем настойчиво это делать вместе с ВАДА и МОК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28 российских олимпийцев реабилитированы. Что дальше?

Россия второй раз выиграла Олимпиаду в Сочи. Теперь уже в залах суда. Спортивный арбитражный суд признал незаконным решение Международного олимпийского комитета отнять медали у российских спортсменов и наложить на них пожизненную дисквалификацию за якобы имевшиеся допинговые нарушения. Так Россия вернула себе первое место в общем зачете Олимпийских игр-2014 (подробности)

РЕАКЦИЯ

Биатлонистка Романова: После оправдания 28 российских атлетов МОК обязан снять решение о нейтральном флаге на Олимпиаде

Для российских спортсменов, которые были вовлечены в масштабный допинговый скандал, забрезжила надежда. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение о пожизненном отстранении от Олимпийских игр 28 из них. По сути, наших атлетов оправдали. Остальные российские чемпионы пока находятся в подвешенном состоянии. Рассматривают и апелляцию омской биатлонистки Яны Романовой, которую после обвинении в допинги лишили медали в Сочи-2014 (подробности)

Мария Орлова: Надеюсь, что смогу поехать в Пхенчхан

Многим спортсменам, в отношении которых восстановлена справедливость, возвращены завоеванные на предыдущей Олимпиаде медали. Мария в Сочи была лишь шестой. Но решение суда дает ей надежду на еще более крупные успехи в будущем (подробности)

ОКР приветствуют решение Спортивного арбитражного суда

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков: "Безусловно, мы счастливы, что Спортивный арбитражный суд принял решение удовлетворить апелляцию 28 российских спортсменов. На данный момент самое главное, что восстановлено их честное имя и возвращены заслуженно завоеванные медали. Мы всегда были уверены, что их победы были добыты в честной спортивной борьбе и справедливость восторжествовала. Очень рад за всех наших спортсменов!" – приводит слова Жукова портал Team Russia (подробности)