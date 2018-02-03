2018-02-03T07:55:47+03:00
В мире

Белый дом заявил о намерении ужесточить контроль за ФБР

В администрации США сделали выводы из опубликованного ранее документа о нарушениях в ходе расследования «вмешательства РФ» в американские выборы
Дарья ИВАШКИНА
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Белый дом заявил о намерении ужесточить контроль за ФБРБелый дом заявил о намерении ужесточить контроль за ФБРФото: REUTERS
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Белый дом отреагировал на публикацию документа о нарушениях ФБР в ходе расследования «российского дела».

В частности, там заявили о намерении ужесточить контроль за деятельностью Федерального бюро расследований и министерства юстиции. Для этого нынешняя американская администрация готова сотрудничать с конгрессом.

Вообще, как отметила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, работа сотрудников ФБР и американского Минюста вызывает много вопросов. «Опубликованный документ поднимает серьезные вопросы относительно процесса принятия решений на самом высоком уровне в министерстве юстиции и в ФБР по использованию наиболее инвазивных (проникающих) методов слежки против американских граждан», - цитирует Сандерс Reuters.

Напомним, ранее конгресс США опубликовал документ о нарушениях ФБР и Минюста США. Там, к примеру, говорится о нарушениях сотрудниками бюро закона о разведке.

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