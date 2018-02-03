Путин обсудил с Назарбаевым прошедший в Сочи конгресс по Сирии

3 Февр. 2018 2018-02-03T11:35:35+03:00

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В субботу, 3 февраля, президент России Владимир Путин пообщался по телефону с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В частности, в ходе этой беседы лидеры обсудили результаты Конгресса сирийского национального диалога (КСНД), состоявшегося 30 января в Сочи

«Подчеркнуто, что реализация принятых в ходе Конгресса решений станет весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН. В этом контексте отмечена востребованность продолжения работы в астанинском формате», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Также в ходе беседы поднимался ряд вопросов дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере современных технологий.

Напомним, по итогам КСНД было принято три важнейших документа: заключительное заявление, обращение участников встречи и список кандидатов в конституционную комиссию, о формировании которой договорились в ходе дискуссий.