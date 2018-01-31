Участники Сочинского конгресса хотят, чтобы у власти в Сирии было больше женщин

31 Янв. 2018 2018-01-31T00:58:11+03:00

Конгресс сирийского национального диалога (КСНД) в Сочи проходит по инициативе России и при участии стран-гарантов – Ирана и Турции Фото: REUTERS

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Участники Конгресса сирийского национального диалога (КСНД) в Сочи считают, что в основе политического урегулирования в стране после семи лет войны должно лежать уважение прав и свобод человека, в частности – женщин.

Поэтому они решили, что представительниц прекрасного пола в новом правительстве Сирии должно быть не менее 30%. Об этом говорится в заявлении Сочинского конгресса, опубликованном на сайте МИД России.

Участники КСНД сформулировали 12 принципов урегулирования ситуации в стране, и один из них (пункт 9) гласит: «Уважение и защита прав человека и общественных свобод, особенно в период кризиса, включая недискриминацию и равные права и возможности для всех, независимо от расовой, религиозной, этнической, культурной или языковой принадлежности, пола или какого-либо другого признака, с эффективными механизмами по их защите, которые учитывают политические и равные права и возможности женщин».