Представители вооруженной оппозиции попытались сорвать Сочинский конгресс

30 Янв. 2018 2018-01-30T15:19:43+03:00

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Во вторник, 30 января, началась официальная часть Конгресса сирийского национального диалога (КСНД). Мероприятие проходит по инициативе России и при участии стран-гарантов - Ирана и Турции. Также были приглашены представители государств-членов Совбеза ООН, граничащих с Сирией стран, Саудовской Аравии и прочие.

Основные задачи этих переговоров - подготовка новой конституции Сирии, организация всеобщих выборов, решение гуманитарных проблем и разработка программы по реабилитации полуразрушенного государства.

НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ ЭКСЦЕССОВ

По некоторым данным, ранее в аэропорту Сочи приземлился самолет с членами протурецких вооруженных группировок. Всего несколько десятков человек. Однако из аэропорта большинство из них так и не вышли. Оппозиционеры возмутились тем, как оформлен Конгресс. В частности, им не понравился логотип форума - голубь с оливковой веткой на фоне двух сирийских флагов. По всей видимости, противники Башара Асада ожидали увидеть в российском городе-курорте собственную символику. В связи с этим возникает вопрос: неужели они не знали, куда летят? Символ КСНД был известен заранее. А, значит, это было лишь предлогом для того, чтобы как минимум бросить тень на форум, а как максимум сорвать его.

- Конгресс скоро начнется. Открытие форума задерживается в связи с ожиданием ряда участников и наблюдателей. Возникли некоторые проблемы с прибывшей из Турции группой вооруженной оппозиции, которая обусловила свое участие дополнительными требованиями, — сказал член оргкомитета конгресса Артем Кожин.

В итоге переговоры стартовали на два с половиной часа позже, чем планировалось. Проблему пришлось решать на уровне министров. Так, глава российского дипведомства Сергей Лавров провел два телефонных разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. После того, как последний пообещал устранить недоразумение, конгресс все-таки начался.

МОСКВА УВАЖАЕТ ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ

- Мы выступаем за то, что каждый волен сам выбирать, как ему поступать, - сказал научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумнкин. - Я уважаю их решение (оппозиции - Ред.). Кто-то из них, насколько я знаю, присоединился к Конгрессу, кто-то нет.