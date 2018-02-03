Украина резко увеличила экспорт шмелей в Европу
В субботу, 3 февраля, стало известно, что Киев за прошлый год резко увеличил экспорт шмелей, которые используются для естественного опыления сельхозкультур.
Так, в период с января по сентябрь 2017 года Украина поставила за границу 73 тонны насекомых, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Причем, как выяснилось, большая часть поставок (75%) пришлась на Европу, остальные 25% ушли в страны СНГ.
По словам эксперта ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Дарья Гриценко, в 2017 году на экспорте шмелей незалежная заработала 307,3 тысячи долларов. При этом специалист в беседе с украинскими СМИ уточнила, что средняя стоимость одного килограмма мохнатых насекомых составляет 4,2 доллара.
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