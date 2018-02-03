2018-02-03T16:09:12+03:00
Политика

Радикалы блокировали Десятинный монастырь в Киеве

Несколько десятков человек требуют сноса часовни, которую считают «незаконной постройкой Московского патриархата»
Дарья ИВАШКИНА
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Радикалы устроили митинг у часовни. Фото: со страницы неонацистской группировки С14 в FacebookРадикалы устроили митинг у часовни. Фото: со страницы неонацистской группировки С14 в Facebook
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В субботу, 3 февраля, радикалы из неонацистской группировки С14 блокировали Десятинный монастырь в Киеве. Они устроили митинг у часовни, которую считают «незаконной постройкой Московского патриархата (МП)», и требуют ее «демонтажа».

О своей «акции в поддержку архитекторов» радикалы сообщили в Facebook. «Продолжается акция в поддержку архитекторов и с требованием демонтажа незаконной постройки МП», - говорится в посте, опубликованном на странице неонацистской С14.

Между тем в монастыре призвали верующих прийти на молебен и защитить храм, пишут местные СМИ.

К настоящему времени в храме и возле него уже собрались несколько десятков человек, среди них как прихожане, так и журналисты. Кроме того, в район монастыря стягивают отряды полиции.

Кстати, напомним, в январе радикалы заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской Лавры. Таким образом они решили выразить свой протест против отказа священников отпевать погибших участников так называемой антитеррористической операции (АТО).

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