Шаманов: Новая ядерная стратегия США угрожает глобальной безопасности
Новая ядерная стратегия США увеличивает угрозу глобальной безопасности и является прямым путем «к нагнетанию обстановки и конфронтации» с Россией. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.
По мнению парламентария, таким образом Вашингтон намерен «восстановить свой статус-кво как единоличной державы-лидера за счет очередного витка гонки вооружений». Следом за принятием новой стратегии США могут денонсировать ряд международных соглашений или попытаться разместить вооружения в космосе, предположил Шаманов.
«Все это - продолжение их неприкрытой агрессивной политики нацеленной на сохранение единоличного лидерства. Они никак не могут смириться с тем, что этого никогда не будет, этого не позволят ни Россия, ни Китай», - добавил депутат.
Шаманов подчеркнул, что утверждения Пентагона о возможности превентивного «ограниченного ядерного удара» со стороны Москвы — это просто «перевод с больной головы на здоровую».