Шаманов: Новая ядерная стратегия США угрожает глобальной безопасности

3 Февр. 2018 2018-02-03T16:50:15+03:00

По мнению парламентария, планы Вашингтона являются «прямым путем к нагнетанию обстановки и конфронтации»

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Новая ядерная стратегия США увеличивает угрозу глобальной безопасности и является прямым путем «к нагнетанию обстановки и конфронтации» с Россией. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

По мнению парламентария, таким образом Вашингтон намерен «восстановить свой статус-кво как единоличной державы-лидера за счет очередного витка гонки вооружений». Следом за принятием новой стратегии США могут денонсировать ряд международных соглашений или попытаться разместить вооружения в космосе, предположил Шаманов.

«Все это - продолжение их неприкрытой агрессивной политики нацеленной на сохранение единоличного лидерства. Они никак не могут смириться с тем, что этого никогда не будет, этого не позволят ни Россия, ни Китай», - добавил депутат.

Шаманов подчеркнул, что утверждения Пентагона о возможности превентивного «ограниченного ядерного удара» со стороны Москвы — это просто «перевод с больной головы на здоровую».