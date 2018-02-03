В РПЦ раскритиковали идею приравнять сожительство к официальному браку

3 Февр. 2018 2018-02-03T17:42:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Законопроект о приравнивании совместного проживания в течение пяти лет к официальному браку является сомнительным и вряд ли подстегнет современные пары оформлять свои отношения, если это изначально не планировалось. Такое мнение выразил глава отдела внешних связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Законопроект этот прежде всего сомнителен c той точки зрения, что брак - это все-таки добровольный союз между мужчиной и женщиной, которые решили именно так оформить свои отношения...Не бывает так, что сожительство, не задуманное как брак, автоматически перерастает в брак», - отметил Иларион в эфире «Россия 24».

Митрополит напомнил, что в наше время многие люди живут не по законам церкви и воспринимают сожительство как «некую случайную и временную форму». Однако Илариан не считает правильным законодательное навязывание каких-либо норм.

Он также подчеркнул, что Церковь уважает браки, которые не получили благословения, но были зарегистрированы в государственных органах.