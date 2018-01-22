Сожительство хотят приравнять к официальным бракам

22 Янв. 2018 2018-01-22T16:07:21+03:00

Если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Совместную жизнь мужчины и женщины под одной крышей хотят приравнять к официальному браку. Так пара любящих сердец, минуя ЗАГС и марш Мендельсона, легким движением руки превращается в ячейку общества. Со всеми ее правами и обязанностями. Сенатор Антон Беляков внес соответствующий законопроект в Госдуму.

Крепкие сожители, по задумке Белякова, станут законными мужем и женой после пяти лет совместного проживания. Ну или же после двух лет жизни под одной крышей вместе с общим ребенком. И тут, даже без печати в паспорте, «вольной семье» придется, если что пойдет не так, делить совместное имущество.

- Если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью, - говорится в законопроекте. - К мужчинам и женщинам, состоящим в фактических брачных отношениях, будут предъявляться те же требования, что и к лицам, планирующим зарегистрировать брак: они должны достичь брачного возраста, не состоять в другом браке и не являться близкими родственниками.

- У проекта есть плюсы и минусы, - поделился с «КП» настоятель Никольского храма в Красногорске отец Павел Островский. – Из плюсов: на мужчин накладывается ответственность. Ведь обычно именно «сильная половина» живет беспорядочными половыми связями. А тут закон станет подстегивать парней делать девушкам предложения. Хочешь или не хочешь, но тебя по закону распишут, а так хоть свадьбу сыграешь. Но с другой стороны, такой закон может подтолкнуть пары к фиктивным расставаниям. Пожили чуть меньше пяти лет - и разбежались. А дальше неизвестно – сойдутся вновь или же нет.

Впрочем, ряд юристов в таком законопроекте смысла не видят.

- Нежизнеспособная инициатива, - поделилась с «КП» известный адвокат Людмила Айвар. - Это придает институту брака искусственность. Если ты находишься в сожительстве, как в браке, зачем вообще ходить в ЗАГС и расписываться официально? Понятно, что есть ряд последствий для сожителей. Например, покупали квартиру вместе, а оформил ее на себя кто-то один. Или же вопрос о том, кто после смерти сожителя претендует на общее наследство.

Но, вообще, все эти проблемы человек должен осознавать, когда собирается заключать официальный брак. И думать, кака не совершать ошибок, за которые придется расплачиваться через год или 10-20 лет. Да, обезопасить сожителей социально, финансово, наверное, нужно. Но для этого не надо кардинально перелопачивать «Семейный кодекс».

А КАК СЕЙЧАС?

По информации Минтруда, 2016 год был в России годом с минимумом зарегистрированных браков за последние 20 лет.

- Россияне не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Однако с точки зрения закона сожительство не порождает никаких юридических последствий. Это ставит участников подобного союза в уязвимое положение, — пояснил свою инициативу сенатор Антон Беляков.

Сейчас на людей, живущих в гражданском браке, Семейный кодекс не распространяется. Например, при распаде такой пары никто не может претендовать на раздел совместно нажитого имущества (как это бывает у законных супругов).

Вот, предположим, купили сожители на общие деньги квартиру. А случись что — она целиком достанется тому, на кого оформлена.

- Если другой человек захочет получить часть недвижимости, ему в суде надо будет доказывать, что он вложил в покупку собственные средства. Сделать это практически невозможно, — комментирует адвокат Андрей Безрядов.

То же самое касается и долгов. У супругов при разводе они делятся поровну. У сожителей — нет.

- Бывает, женщина берет в банке кредит, чтобы ее гражданский муж мог развивать свой бизнес. Потом они расходятся, а долги приходится выплачивать только ей, — рассказывает грустную историю Андрей Безрядов.

Единственное, на что реально может претендовать женщина при расставании с гражданским мужем, — это алименты на общих детей. Если мужчина усыновил их еще при совместной жизни, то алименты назначаются в обычном порядке. Если этого не произошло, то мама может подать в суд на их взыскание. Тогда придется доказывать то, что мужчина является биологическим отцом детей. Если это так и есть, то его обяжут платить алименты.

В случае смерти одного из гражданских супругов оставшийся в живых не становится его законным наследником. Претендовать на часть наследства он может только в том случае, если докажет, что находился на иждивении умершего дольше года.

Подготовила Софья РУЧКО

ВОПРОС ДНЯ

А вы поддерживаете приравнивание сожительства к официальному браку?

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Сенатору Белякову черти с левого плеча нашептали эту дьявольскую мысль. Нельзя ставить на одну планку священный брак и диких любовников. Нельзя все мерить жалкими квадратными метрами, тумбочками и шкафами. Ведь сенатор заботится не о сохранении семьи, а о том, чтобы после расставания «кроликов», они поделили свою лачугу поровну. Нужно все наоборот делать. Надо создавать любящие и нерушимые семьи.

Максим ШЕВЧЕНКО, журналист:

- Поддерживаю. Нужно защищать женщину. И если мужчина живет с женщиной, тратит ее молодые годы, то должен нести ответственность.

Елена МИЗУЛИНА, сенатор Совфеда:

- Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый. Он порождает много семейно-правовых споров. Еще одно следствие фактических браков – рост беспризорности, безнадзорности. Для России, особенно в условиях политической борьбы, которая ведется с нашей страной, ослабление института брака и семьи – это удар по общественной и государственной стабильности. Такие инициативы - вредительство.

Сергей ЖОРИН, адвокат звезд:

- Идея правильная. У нас не защищены не только женщины. Порой бедными и несчастными после расставания остаются мужчины. Люди могут жить много лет, потом кто-то умирает - и дальше члены семьи становятся бесправными. Они не могут претендовать на квартиру, машину, дачу, купленные совместно, но зарегистрированные на умершего сожителя. Здесь есть огромные пробелы в семейном праве.

Мария АРБАТОВА, писатель, феминистка:

- Я не вижу тут смысла. Люди намеренно не регистрируют свой брак, чтобы защитить собственность. Тем более доказать, жили вместе или нет - невозможно. Особенно, зная наш менталитет: «Любила одного, жила с другим, а замуж вышла за третьего».

Алексей КОРТНЕВ, лидер группы «Несчастный случай»:

- Думаю, надо в каждом конкретном случае разбираться с парой. Можете не вступать в брак, а заключите совместный договор: от дарения до завещания. А то выходит старая русская пословица: «Без меня меня женили».

Алла, читательница сайта KP.RU:

- Менять ничего не нужно. Кто хочет – пусть женится. А насильно мил не будешь. Наверное, у человека есть повод не ставить штамп в паспорте. Все же взрослые люди!