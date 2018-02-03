3 Февр. 2018 2018-02-03T18:09:12+03:00

СМИ: Итальянские полицейские задержали стрелявшего по прохожим в Мачерате Фото: кадр с видео

Изменить размер текста: A A

Итальянские правоохранители задержали злоумышленника, устроившего стрельбу по прохожим на улицах города Мачерата на юге страны. Им оказался 28-летний местный житель Лука Траяни.

По данным СМИ, будучи за рулем автомобиля Alfa Romeo, Траяни на ходу открыл огонь по чернокожим мигрантам. Ранив по разным данным от четырех до семи человек, он покинул транспортное средство и дождался приезда полиции.

Отмечается, что Траяни встретил прибывших правоохранителей, вскинув руку в римском приветствии. На плечи молодого человека был накинут трехцветный флаг Италии.

Действия Траяни могли быть местью за убийство 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро, тело которой было обнаружено в Мачерате несколькими днями ранее. Обвинения в убийстве девушки, лечившейся от наркозависимости, предъявлено 29-летнему мигранту из Нигерии Инносенту Озенгале. Последний известен правоохранителям как наркоторговец, и находился на территории страны с просроченным видом на жительство.