3 Февр. 2018 2018-02-03T21:56:54+03:00

Российский и турецкий лайнеры допустили опасное сближение во время посадки в аэропорту Стамбула Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Лайнеры Boeing-737 российской и турецкой авиакомпаний допустили опасное сближение в небе над аэропортом Ататюрка в Стамбуле. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным телеканала Haberturk, инцидент произошел еще в минувшую пятницу. Российский лайнер садился в трудных погодных условиях, однако из-за сильного порыва ветра попал на траекторию взлета. В это время на ней набирало высоту турецкое воздушное судно, летевшее из Стамбула в Измир.

Оба самолета были вынуждены маневрировать, чтобы избежать столкновения. Отмечается, что лайнеры разошлись всего в 250 метрах друг от друга. В результате российский самолет благополучно приземлился, а турецкий продолжил полет.

В настоящее время турецкие авиационные власти расследуют инцидент.

Ранее при посадке в Измире за пределы полосы выкатился лайнер турецкой авиакомпании Pegasus. Самолет остановился на склоне обрыва и чуть не рухнул в море.