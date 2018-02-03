Российский и турецкий лайнеры допустили опасное сближение во время посадки в аэропорту Стамбула
Лайнеры Boeing-737 российской и турецкой авиакомпаний допустили опасное сближение в небе над аэропортом Ататюрка в Стамбуле. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным телеканала Haberturk, инцидент произошел еще в минувшую пятницу. Российский лайнер садился в трудных погодных условиях, однако из-за сильного порыва ветра попал на траекторию взлета. В это время на ней набирало высоту турецкое воздушное судно, летевшее из Стамбула в Измир.
Оба самолета были вынуждены маневрировать, чтобы избежать столкновения. Отмечается, что лайнеры разошлись всего в 250 метрах друг от друга. В результате российский самолет благополучно приземлился, а турецкий продолжил полет.
В настоящее время турецкие авиационные власти расследуют инцидент.
Ранее при посадке в Измире за пределы полосы выкатился лайнер турецкой авиакомпании Pegasus. Самолет остановился на склоне обрыва и чуть не рухнул в море.