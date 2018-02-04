Пушков назвал требование Украины лишить Россию права на вето «глупой затеей»

4 Февр. 2018 2018-02-04T08:21:22+03:00

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал требования Украины по реформе Совета Безопасности (СБ) ООН. В частности, он назвал призыв Киева лишить Россию права вето «глупой и безнадежной затеей». По мнению политика, усилия украинских дипломатов в этом направлении обречены.

«Украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках "реформировать" СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены. Кто же даст им поставить под сомнение особую прерогативу великих держав? Глупая и безнадежная затея», - написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее делегация Украины в ООН потребовала реформы Совбеза. В частности, Киев предложил изменить процедуру применения права вето.