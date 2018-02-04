2018-02-04T08:43:07+03:00
В мире

СМИ: Япония попросит США и Южную Корею возобновить совместные учения

В Токио считают необходимым продолжать давление на КНДР
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Зарубежные СМИ выяснили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается попросить США и Южную Корею возобновить совместные военные учения после зимних Олимпийских игр, который пройдут в феврале в Пхенчхане. При этом, по некоторым данным, глава японского кабмина будет настаивать на сохранении масштабов маневров.

Свою просьбу Абэ планирует озвучить в ходе встречи с американским вице-президентом Майклом Пенсом, который в ближайший вторник ,6 февраля, должен прибыть в Страну восходящего солнца с визитом, сообщает Kyodo.

Как отмечает агентство, в Токио считают необходимым возобновить учения, чтобы продолжить таким образом оказывать давление на КНДР. Это, по мнению японских властей, в конце концов заставит Северную Корею отказаться от своей ракетно-ядерной программы.

Напомним, ранее Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные учения Foal Eagle и Key Resolve. Так, стороны договорились не проводить маневры, пока в Пхенчхане будут проходить Олимпиада и Паралимпиада.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бизнес-омбудсмен: Путину передан список предпринимателей, желающих вернуться из Лондона
В Москве из-за сильного снегопада погиб человек
В японском парламенте проведут учения на случай падения ракеты КНДР
В США признали преимущество России по системам ПВО и высокоточному оружию
Томас Бах: "В Пхенчхане не будет никакого перераспределения медалей Сочи-2014"
После решения CAS по русским спортсменам Томас Бах призвал реформировать суд
МЧС предупредило москвичей об очень сильном снеге и ветре до 20 м/с
В Москве за сутки выпало более 60% месячной нормы осадков
МВФ пообещал Украине кредит в обмен на рост тарифов на газ
Упавшее дерево на 40 минут остановило движение на Филевской линии московского метро
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 90 рейсов из-за снегопада
Снегопад вызвал массовые отключения электричества в Подмосковье
Пушков назвал требование Украины лишить Россию права на вето «глупой затеей»
Миллиардер Баффет спустил на воду новый боевой корабль ВМС США
Ким Чен Ын покатал супругу на новеньком троллейбусе по ночному Пхеньяну
КНР раскритиковала новую ядерную доктрину США
Субботний снегопад в Москве установил абсолютный рекорд
Япония предложит России план модернизации инфраструктуры Владивостока
Российский адмирал оценил шансы найти обломки подлодки «Сан-Хуан»