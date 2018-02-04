СМИ: Япония попросит США и Южную Корею возобновить совместные учения

4 Февр. 2018 2018-02-04T08:43:07+03:00

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Зарубежные СМИ выяснили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается попросить США и Южную Корею возобновить совместные военные учения после зимних Олимпийских игр, который пройдут в феврале в Пхенчхане. При этом, по некоторым данным, глава японского кабмина будет настаивать на сохранении масштабов маневров.

Свою просьбу Абэ планирует озвучить в ходе встречи с американским вице-президентом Майклом Пенсом, который в ближайший вторник ,6 февраля, должен прибыть в Страну восходящего солнца с визитом, сообщает Kyodo.

Как отмечает агентство, в Токио считают необходимым возобновить учения, чтобы продолжить таким образом оказывать давление на КНДР. Это, по мнению японских властей, в конце концов заставит Северную Корею отказаться от своей ракетно-ядерной программы.

Напомним, ранее Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные учения Foal Eagle и Key Resolve. Так, стороны договорились не проводить маневры, пока в Пхенчхане будут проходить Олимпиада и Паралимпиада.