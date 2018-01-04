2018-01-04T20:30:38+03:00
В мире

США и Южная Корея условились отказаться от совместных военных учений во время ОИ-2018

Сеул и Вашингтон готовы отложить маневры, если КНДР не предпримет провокационных действий
Денис СУХОВ
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США и Южная Корея условились отказаться от совместных военных учений во время ОИ-2018США и Южная Корея условились отказаться от совместных военных учений во время ОИ-2018Фото: REUTERS
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Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чже Ин условились отказаться от совместных военных учений двух стран на время проведения Олимпиады в Пхенчхане в феврале 2018 года.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонных переговоров двух лидеров, сообщает агентство «Ренхап».

«Это в высшей степени поможет успешному проведению зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, если вы продемонстрируете готовность отложить южнокорейско-американские учения на время Игр, в том случае, если Север не будет предпринимать никаких провокационных действий», - цитирует агентство Мун Чже Ина.

В свою очередь Трамп заверил союзника в полной поддержке США и попросил передать северокорейской стороне, что военных маневров во время проведения Олимпиады не будет.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил готовность отправить на ОИ-2018 спортсменов из КНДР и провести соответствующие переговоры. После этого Сеул и Пхеньян возобновили контакты по «горячей линии», прерванные несколько лет назад.

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