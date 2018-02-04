2018-02-04T17:26:33+03:00
Происшествия

Свыше двух тысяч деревьев упали из-за сильнейшего снегопада в Москве

Экстренные службы столицы работают в максимально усиленном режиме, сообщил мэр Сергей Собянин
Денис СУХОВ
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Фото: ТАСС/Антон НоводережкинФото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Более двух тысяч деревьев упали из-за сильнейшего снегопада в Москве. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин на своей странице в Твиттер.

«По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось», - написал мэр.

По его словам, все экстренные службы столицы продолжают работать в максимально усиленном режиме.

Напомним, до понедельника в Москве объявлено штормовое предупреждение: ожидается, что обильный снегопад продолжится до полуночи. Выпадение осадков сопровождается шквалистым ветром с порывами до 20 метров в секунду и гололедом на дорогах.

Налипание мокрого снега приводит к повалу деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также обрыву проводов. В свою очередь это угрожает жизни граждан: в субботу жертвой стихии стал один человек, сегодня стало известно о как минимум пяти пострадавших. В Подмосковье непогода привела к массовым отключениям электроэнергии.

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