Свыше двух тысяч деревьев упали из-за сильнейшего снегопада в Москве

4 Февр. 2018 2018-02-04T17:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Более двух тысяч деревьев упали из-за сильнейшего снегопада в Москве. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин на своей странице в Твиттер.

«По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось», - написал мэр.

По его словам, все экстренные службы столицы продолжают работать в максимально усиленном режиме.

Напомним, до понедельника в Москве объявлено штормовое предупреждение: ожидается, что обильный снегопад продолжится до полуночи. Выпадение осадков сопровождается шквалистым ветром с порывами до 20 метров в секунду и гололедом на дорогах.

Налипание мокрого снега приводит к повалу деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также обрыву проводов. В свою очередь это угрожает жизни граждан: в субботу жертвой стихии стал один человек, сегодня стало известно о как минимум пяти пострадавших. В Подмосковье непогода привела к массовым отключениям электроэнергии.