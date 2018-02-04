2018-02-04T16:11:36+03:00
Москва

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Это означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба
Дарья ИВАШКИНА
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Снег в Москве идет уже вторые суткиСнег в Москве идет уже вторые суткиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 4 февраля, Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве с желтого до оранжевого. Такое решение было принято из-за снегопада, который обрушился на столицу в минувшую субботу, 3 февраля и продолжается уже вторые сутки.

Оранжевый уровень означает, что в настоящее время погодные условия в мегаполисе представляют реальную опасность, имеется вероятность стихийных бедствий, а также нанесения ущерба из-за сильного снега и обледенения.

Так, в связи с непогодой в столичном главке МЧС даже создали оперативный штаб. А штормовое предупреждение, объявленное ранее спасательным ведомством, будет действовать по меньшей мере до конца суток.

Напомним, в минувшую субботу на московский регион обрушился сильный снегопад, который стал рекордным для 3 февраля за всю историю метеонаблюдений. За сутки выпало более 60% месячной нормы осадков. Причем в воскресенье снегопад продолжился. Днем 4 февраля высота сугробов в городе приблизилась к 50 сантиметрам.

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