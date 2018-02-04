Собянин: число пострадавших от снегопада в Москве возросло до пяти
Число пострадавших от сильнейшего снегопада в Москве возросло до пяти человек. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин на своей странице в Твиттер.
«По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться», - написал мэр.
Собянин напомнил, что в воскресенье в Москве бушует сильнейший снегопад, который сопровождается шквалистым ветром с порывами до 20 метров в секунду. Мэр призвал жителей столицы «держаться подальше от деревьев и проводов».
Штормовое предупреждение в Москве объявлено до понедельника: в столичном регионе выпадут обильные осадки, на дорогах возможен гололед. Из-за налипания мокрого снега возможен повал деревьев, неустойчивых конструкций и обрыв проводов.
Снегопад уже вызвал массовые отключения электроэнергии в Подмосковье, а также отмену или задержку десятков рейсов в столичных аэропортах. В субботу жертвой стихии стал один человек, который погиб в результате падения дерева и обрыва проводов.
Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»