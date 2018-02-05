2018-02-05T12:39:05+03:00
Москва

Из Москвы за сутки вывезли 1,2 миллиона кубометров снега

В уборке приняли участие четыре тысячи самосвалов
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Нормативы обязывают вывезти весь снег в течение неделиНормативы обязывают вывезти весь снег в течение неделиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что за последние сутки из Москвы вывезли 1,2 миллиона снега на 4000 самосвалов. В уборке снега участвовали 15,5 единиц спецтехники, говорит Бирюков. По его словам, нормативы обязывают вывезти весь снег в течение недели, но службы ЖКХ намерены справиться быстрее.

«За прошедшие сутки с 6 утра 4 февраля по 5 часов 5 февраля на предприятия «Мосводоканала» поступило 477,5 тысяч кубических метров снега. Это 19 тысяч груженых снегом автомобилей», - рассказали «Говорит Москва» в пресс-службе организации.

«Мосводоканал» располагает 35 снегосплавами, они работают круглосуточно. По заявлениям представителя компании, поступающие объемы снега – штатная ситуация, и техника успешно справляется.

Напомним, в пятницу, 2 февраля, на Москву обрушился сильнейший снегопад, который продолжался три дня и побил рекорд по количеству осадков. По утверждению синоптиков, такое бывает раз в столетие.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Власти Москвы пообещали убрать снег быстрее нормативных девяти дней
В Сети появился трейлер новых «Звездных войн» с молодым Ханом Соло
Испытания фрегата "Адмирал Горшков" завершатся летом 2018 года
В Брюсселе начался суд над парижским террористом Абдесламом
Китай оснастит свои атомные подлодки искусственным интеллектом
СМИ сообщили о сокращении численности американских войск в Ираке
В Южной Корее освободили из тюрьмы вице-президента Samsung
Ученые опровергли связь излучения мобильных телефонов и раковых заболеваний
Военный вертолет потерпел крушение недалеко от школы в Японии
В Госдепе заявили, что договор СНВ делает отношения США и России более стабильными
Сенатор предложил реформировать МОК в ответ на критику CAS со стороны Баха
В Азербайджане объявили дату внеочередных выборов президента
На дорогах Москвы с начала года было установлено 177 электронных табло