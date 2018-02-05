Из Москвы за сутки вывезли 1,2 миллиона кубометров снега

5 Февр. 2018 2018-02-05T12:39:05+03:00

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Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что за последние сутки из Москвы вывезли 1,2 миллиона снега на 4000 самосвалов. В уборке снега участвовали 15,5 единиц спецтехники, говорит Бирюков. По его словам, нормативы обязывают вывезти весь снег в течение недели, но службы ЖКХ намерены справиться быстрее.

«За прошедшие сутки с 6 утра 4 февраля по 5 часов 5 февраля на предприятия «Мосводоканала» поступило 477,5 тысяч кубических метров снега. Это 19 тысяч груженых снегом автомобилей», - рассказали «Говорит Москва» в пресс-службе организации.

«Мосводоканал» располагает 35 снегосплавами, они работают круглосуточно. По заявлениям представителя компании, поступающие объемы снега – штатная ситуация, и техника успешно справляется.

Напомним, в пятницу, 2 февраля, на Москву обрушился сильнейший снегопад, который продолжался три дня и побил рекорд по количеству осадков. По утверждению синоптиков, такое бывает раз в столетие.