Москву снова замело: деревья падают на поезда, кассы метро работают в усиленном режиме, пробки 6 баллов

5 Февр. 2018 2018-02-05T10:30:43+03:00

Последствия снежного апокалипсиса. Самый сильный с начала века снегопад в столице, продолжается третий день. Оборваны провода, повалены деревья, на дорогах транспортный коллапс

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Ночью в Москве продолжалась метель, шел снег, на дорогах образовались снежные заносы и гололедица. Об этом сообщили на утро 5 февраля в Информационном центре Транспортного комплекса города Москвы. Москвичей снова, а это уже третьи сутки подряд, просят по возможности отказаться от использования личного транспорта.

Москву снова замелоФото: Алиса ТИТКО

- Дороги будут очень загружены, - сообщили в Информационном центре Транспортного комплекса города Москвы.

Об этом "намекают" и "Яндекс.Пробки" - в 10 утра сервис показывал 6 баллов. Уже загружен МКАД, Варшавское и Дмитровское шоссе, северо-восточная часть ТТК, Симферопольское шоссе, часть платной трассы М-4 со стороны Калиновки-Видное. А также Звенигородское и Ленинградское шоссе, Рязанский проспект, Профсоюзная улица. На всех остальных магистралях по направлению в центр, а также на кольцевых магистралях скорость движения также не высока.

В городе сохраняются сложные погодные условия. Фото: Илья Коршунов

Всю ночь последствия непогоды устраняли почти 70 000 коммунальщиков и 5 000 сотрудников метрополитена. Очищали от снега прилегающие к вестибюлям территории, вывозили снег с МЦК. С Филевской линии пришлось убирать упавшее в 23.15 дерево - ствол упал на поезд, в котором, к счастью, не было пассажиров. Временно было остановлено движение от Багратионовской до Кунцевской. Напомним, что за время сильного снегопада на улицах и лесах Москвы уже упало более 2000 деревьев.

С Филевской линии пришлось убирать упавшее в 23.15 дерево - ствол упал на поезд, в котором, к счастью, не было пассажиров

- Сегодня, 5 февраля, с 7 до 12 часов для пассажиров будут работать все кассы в усиленном режиме. Столичное метро готово принять автомобилистов города, чтобы они вовремя и без пробок добрались до работы утром в понедельник, - сообщили в Московском метрополитене.

pink.tab Пошёл восьмой час в самолёте. Народ уже поспал, проснулся и снова заснул сугробища размером с боинг! Доброй ночи, страна))))

Спасать автомобилистов уже готов Ситуационный центр ЦОДД.

- Мы контролируем обстановку и координируем действия транспортного комплекса для нормализации ситуации. Сейчас на дорогах много ДТП и застрявших в сугробах машинах. Дорожный патруль ЦОДД дежурит в местах возможного застревания большегрузного транспорта и организует операции по вызволению застрявших, - сообщили в ведомстве.

Спасать автомобилистов уже готов Ситуационный центрФото: Дмитрий СМИРНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/638085" frameborder="0"></iframe> Пассажиры помогают вытолкать автобус из сугроба.«КП» следит за ситуацией в столице и Подмосковье

В Шереметьево из-за снегопада 5 февраля отменяют и задерживают почти 100 рейсов

Снегопад усложнил вылеты самолетов из столичных аэропортов, большинство отмен и задержек рейсов - в Шереметьево. Ранним утром "Аэрофлот" отменил 13 рейсов, о которых авиакомпания предупреждала пассажиров заранее. Вернуться в Москву не смогли пассажиры из Мюнхена, Парижа, Рима, Вены, Сургута, Кишинева, Екатеринбурга и других городов.

- Пассажиры отмененных рейсов перебронированы на последующие рейсы, - сообщили в авиакомпании "Аэрофлот". - Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота.

По последним данным, на 5 февраля из/в Шереметьево отменено более 43 рейсов, в частности в Анапу, Белгород, Рим, Варшаву, Казань и другие города. Задерживаются 39 рейсов, в частности в Париж, Дели, Бухарест, Мурманск.

По последним данным, на 5 февраля в Шереметьево отменено более 43 рейсовФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Аэропорт работает в штатном режиме. Отмены рейсов - это решение конкретных авиакомпаний, - сообщили в справочной службе аэропорта "Шереметьево".

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во Внуково задержек и отмен нет, кроме одного рейса из Тбилиси. В аэропорту "Домодедово" фиксируют 11 задержек рейсов, в частности в Краснодар, Абу Даби, Кишинев и другие города. В данный момент отменен один рейс - в Омск.

Последствия снегопада века.

- В рекордные по количеству выпавших осадков сутки Домодедово обслужил более 560 рейсов на прилет и на вылет. По состоянию на 10-00 Московского времени видимость в районе аэродрома превышает 5000 метров и достаточна для своевременного обслуживания рейсов. Для обеспечения безопасности полётов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, с помощью спецтехники производится расчистка рулежных дорожек и взлетно-посылочных полос. В связи с этим возможны технические задержки в пределах 30 мин. Все рейсы, которые 4 февраля из-за непогоды ушли на запасные аэродромы, уже вернулись в Домодедово, - прокомментировали "Комсомольской правде" в пресс-службе аэропорта Домодедово.