2018-02-06T00:44:45+03:00
В мире

Полиция Мальдив арестовала бывшего президента Гаюма

Он возглавлял страну шесть сроков подряд – 30 лет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
5 февраля новый президент Мальдив Абдулла Ямин официально объявил о введении в республике чрезвычайного положения5 февраля новый президент Мальдив Абдулла Ямин официально объявил о введении в республике чрезвычайного положенияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Полиция арестовала бывшего президента Мальдив Момуна Абдула Гаюма. Об этом рассказал агентству Reuters пресс-секретарь экс-главы государства Абдул Алеим.

По его словам, правоохранители пришли за Гаюмом в его дом через несколько часов после того, как нынешний президент Мальдив Абдулла Ямин объявил, что вводит в стране чрезвычайное положение на 15 дней. Гаюм, который, как пишет агентство, приходится Ямину сводным братом, был арестован вместе со своим зятем. Отмечается, что нынешний лидер Мальдив не согласен с решением Верховного суда, 1 февраля отменившего приговоры 12 оппозиционным депутатам и экс-президенту Мохаммеду Нашиду.

Момун Абдул Гаюм был избран президентом в 1978 году и возглавлял страну шесть сроков подряд – 30 лет, до 2008 года, когда на выборах победил Мохамед Нашид. Тот, в свою очередь, был свергнут через четыре года, в 2012-м.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Депутат Умаханов: Васильев правильно сделал, отправив в отставку правительство Дагестана
Биткоин продолжает дешеветь: его курс упал ниже $7 тысяч
Медведев снял с должности замглавы Минсельхоза Кузина
Дочь экс-генпрокурора Украины решила подать в суд на Джо Байдена за «сукина сына»
Анкара: Отзыв посла Нидерландов не означает разрыва дипломатических отношений
Киев пополнил список угроз нацбезопасности четырьмя российскими деятелями культуры
Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом
Владимир Путин ввел штраф за спекуляцию билетами на матчи ЧМ-2018
AliExpress запустит в России новую площадку «Лоукостер» с товарами низкого ценового сегмента
В Белоруссии покажут запрещенную в России комедию «Смерть Сталина»
Путин разрешил выдавать в иностранной валюте зарплату работающим за рубежом гражданам
Небензя: Россия требует направить в Сирию экспертов для непредвзятого расследования химатак
Владимир Путин подписал закон о добровольческой деятельности
Путин утвердил списание $240 милллионов долга Киргизии
За неделю в Турции задержали почти 600 граждан, критиковавших военную операцию в Африне