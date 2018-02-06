Полиция Мальдив арестовала бывшего президента Гаюма

6 Февр. 2018 2018-02-06T00:44:45+03:00

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Полиция арестовала бывшего президента Мальдив Момуна Абдула Гаюма. Об этом рассказал агентству Reuters пресс-секретарь экс-главы государства Абдул Алеим.

По его словам, правоохранители пришли за Гаюмом в его дом через несколько часов после того, как нынешний президент Мальдив Абдулла Ямин объявил, что вводит в стране чрезвычайное положение на 15 дней. Гаюм, который, как пишет агентство, приходится Ямину сводным братом, был арестован вместе со своим зятем. Отмечается, что нынешний лидер Мальдив не согласен с решением Верховного суда, 1 февраля отменившего приговоры 12 оппозиционным депутатам и экс-президенту Мохаммеду Нашиду.

Момун Абдул Гаюм был избран президентом в 1978 году и возглавлял страну шесть сроков подряд – 30 лет, до 2008 года, когда на выборах победил Мохамед Нашид. Тот, в свою очередь, был свергнут через четыре года, в 2012-м.