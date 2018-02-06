Снегопады в России: люди скупают лопаты

6 Февр. 2018 2018-02-06T02:17:42+03:00

По сравнению с прошлой неделей лопаты стали покупать в 11 раз чаще Фото: Евгения ГУСЕВА

Спрос на этот инвентарь в некоторых регионах страны вырос в 11 раз

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Похоже, в последние дни самый ходовой товар в России – лопаты. После сильнейших снегопадов люди стали массово покупать этот предмет сельскохозяйственного инвентаря.

Как свидетельствуют данные интернет-сервиса «Яндекс.Маркет», по сравнению с прошлой неделей спрос на лопаты в некоторых регионах страны вырос в 11 раз.

Напомним, в минувшие выходные на страну обрушился настоящий «снежный апокалипсис», замело и Москву с Подмосковьем. За последние три дня – субботу, воскресенье и понедельник – в столице выпало 47 сантиметров снега. Из-за непогоды в Москве задержали и отменили сотни авиарейсов, а столичным школьникам разрешили в понедельник не ходить на занятия.

Между тем, самые предприимчивые умудрились на «снегопаде века» заработать: еще 2 февраля в интернете стали появляться предложения от добровольцев с лопатами, готовых за определенную плату откопать машину из сугроба.