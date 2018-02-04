Из-за сильнейшего снегопада в московских аэропортах задержали более 200 рейсов

4 Февр. 2018 2018-02-04T22:07:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильнейший снегопад стал причиной отмены или задержки более 200 рейсов в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 21:56 мск в «Шереметьево» задержано 144 рейса, в «Домодедово» - 52, еще 17 отменены. Во «Внуково» не смогут вылететь вовремя 17 самолетов, один рейс отменен.

Ранее администрация «Шереметьево» предупредила пассажиров о задержках рейсов.

«Возможны задержки рейсов на вылет и прилет, что связано с необходимостью интенсивной очистки взлетно-посадочных полос в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров», - говорится на сайте аэропорта.

Напомним, до понедельника в столице объявлено штормовое предупреждение: на город обрушился сильнейший за сто лет снегопад. Обильные осадки со шквалистым ветром привели к повалу тысяч деревьев и обрывам линий электропередач.

По данным столичной мэрии, в субботу жертвой стихии стал один человек. В воскресенье стало известно о пяти пострадавших от снегопада.