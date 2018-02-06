Хорватия хочет вернуть Украине бракованные истребители
Хорватия хочет вернуть Украине четыре «модернизированных» сверхзвуковых истребителя МиГ-21, совершенно непригодных к эксплуатации, и попытаться их или заменить на исправные, или получить свои деньги обратно, сообщает газета Jutarnji list со ссылкой на источники в хорватском министерстве обороны.
Напомним, контракт на покупку и ремонт самолетов МиГ-21 советского образца был заключен в 2013 году, украинская сторона обещала их модернизировать. Сумма сделки составила почти 18 миллионов евро.
Такие истребители МиГ-21 разработки 50-х годов прошлого века выпускались до 1985 годаФото: EAST NEWS
Но когда ВВС Хорватии получили долгожданные истребители, выяснилось, что летать на них нельзя. Как показало служебное расследование, на МиГах стоят двигатели неизвестного происхождения, их серийные номера не совпадают с сопроводительной документацией, да к тому же самолеты оказались старше, чем указано в документах.
Во время недавнего визита в Загреб глава Минобороны Украины Степан Полторак признал, что контракт был выполнен «с ошибками» и пошел не на пользу Хорватии.
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