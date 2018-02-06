2018-02-06T03:14:48+03:00
Политика

Хорватия хочет вернуть Украине бракованные истребители

Загреб получил от Киева четыре неисправных самолета МиГ-21, и теперь собирается попытаться их заменить [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (слева) и министр обороны Украины Степан ПолторакПремьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (слева) и министр обороны Украины Степан ПолторакФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Хорватия хочет вернуть Украине четыре «модернизированных» сверхзвуковых истребителя МиГ-21, совершенно непригодных к эксплуатации, и попытаться их или заменить на исправные, или получить свои деньги обратно, сообщает газета Jutarnji list со ссылкой на источники в хорватском министерстве обороны.

Напомним, контракт на покупку и ремонт самолетов МиГ-21 советского образца был заключен в 2013 году, украинская сторона обещала их модернизировать. Сумма сделки составила почти 18 миллионов евро.

Такие истребители МиГ-21 разработки 50-х годов прошлого века выпускались до 1985 года Фото: EAST NEWS

Такие истребители МиГ-21 разработки 50-х годов прошлого века выпускались до 1985 годаФото: EAST NEWS

Но когда ВВС Хорватии получили долгожданные истребители, выяснилось, что летать на них нельзя. Как показало служебное расследование, на МиГах стоят двигатели неизвестного происхождения, их серийные номера не совпадают с сопроводительной документацией, да к тому же самолеты оказались старше, чем указано в документах.

Во время недавнего визита в Загреб глава Минобороны Украины Степан Полторак признал, что контракт был выполнен «с ошибками» и пошел не на пользу Хорватии.

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