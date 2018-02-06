2018-02-06T09:11:28+03:00
Общество

Россиянам разрешили опаздывать на работу из-за плохой погоды

Замглавы Роструда Иван Шкловец призвал работодателей учитывать перебои в работе общественного транспорта
Екатерина БОЛГОВА
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Роструд разрешил россиянам опаздывать на работу из-за снегопадаРоструд разрешил россиянам опаздывать на работу из-за снегопадаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Заместитель главы Роструда Иван Шкловец заявил, что опоздание на работу из-за плохой погоды не может быть причиной привлечения к дисциплинарной ответственности.

"Перед применением дисциплинарного взыскания следует в обязательном порядке затребовать письменное объяснение у работника. Если причина опоздания уважительная, работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности", - сказал Шкловец.

Он отметил, что из-за погоды могут возникнуть перебои в деятельности общественного транспорта, поэтому работники могут опоздать на службу.

"Работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта", - добавил замглавы Роструда, передает ТАСС.

Напомним, 3-4 февраля в Москве и других регионах Центральной России был зафиксирован сильнейший за 100 лет снегопад.

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