Курс биткойна опустился ниже отметки в 6 тысяч долларов

6 Февр. 2018 2018-02-06T10:13:37+03:00

Курс биткойна опустился ниже 6 тысяч долларов Фото: REUTERS

По состоянию на 08:00 мск курс биткойна снижался на 13,3%

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Во вторник, 6 февраля, курс криптовалюты биткойн опустился ниже отметки в 6 тысяч долларов.

Как свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk, к 08:00 мск вторника курс биткойна снижался на 13,3% и составлял 5,996 тысячи долларов. При этом на 09:00 мск он поднялся до 6,32 тысячи долларов (падение составило 8,6%).

Биткойн — самая популярная криптовалюта в мире, представляющая собой децентрализованную систему на основе технологии блокчейн, которую могут "добывать" любые пользователи, участвующие в системе, при помощи вычислительного устройства.

Криптовалюта существует с 2008 года, но в последние годы отмечается стремительный рост популярности биткойна. Эмиссия валюты естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".

Ранее сообщалось, что курс биткойна опустился ниже 7 тысяч долларов.