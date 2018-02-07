2018-02-07T12:49:35+03:00
В мире

Сахару снова запорошило снегом

В январе этого года в пустыне тоже наблюдали «снегопад» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В пустыне Сахара вновь выпал снегВ пустыне Сахара вновь выпал снегФото: REUTERS
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Жители алжирского города Айн-Сефра, расположенного на севере пустыни Сахара, скоро уже перестанут удивляться снегу на песчаных дюнах: в Сахаре снова выпал снег. В этом районе нехарактерные для Африки осадки наблюдаются вторую зиму подряд.

О новом снегопаде в самой большой и жаркой пустыне нашей планеты сообщила во вторник, 6 февраля, британская газета Independent. В прошлый раз снег здесь выпадал ровно месяц назад – в православное Рождество, 7 января.

В пустыне Сахара второй раз за зиму выпал снег .

А впервые почти за четыре десятка лет (с 1979 года) местные жители увидели «белых мух» в декабре 2016-го, люди были шокированы, выкладывали фотографии крайне редкого природного явления в соцсети.

Всего же с тех пор в окрестностях Айн-Сефра, который сами горожане называют «вратами пустыни», снег выпадал четыре раза, это пятый. Город расположен на высоте около 1000 метров над уровнем моря и окружен Атласскими горами, средняя температура здесь в это время года +6 – +12 °C.

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