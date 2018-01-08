В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег

8 Янв. 2018 2018-01-08T22:39:06+03:00

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В пустыне Сахара вновь выпал снег.

Снегопад в районе алжирского города Айн-Сефра, который находится на севере самой большой пустыни нашей планеты, начался в воскресенье утром, 7 января. При этом снег быстро покрыл песчаные дюны: в общей сложности выпало около 40 сантиметров осадков. Правда, уже к концу дня снег начал таять.

Как отмечает алжирская газета TSA, осадки, характерные для зимнего времени года, в Сахаре выпали четвертый раз за 37 лет. Причем еще один раз приходится на прошлую зиму: в декабре 2016 году в окрестностях Айн-Сефры также был зафиксирован сильный снегопад, причем тогда снег в африканской пустыне выпал впервые с 1979 года, поэтому местные жители были очень удивлены такой погоде. Кстати, в прошлый раз местное население могло любоваться осадками, нехарактерными для одного из самых жарких мест на Земле, почти сутки.