2018-02-07T16:37:44+03:00
Наука

Илон Маск забыл кошелек в машине Tesla, отправленной в космос на борту ракеты

Многие СМИ купились на «утку», запущенную австралийским сайтом шуточных новостей
Екатерина БОЛГОВА
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон МаскОснователь компаний SpaceX и Tesla Илон МаскФото: REUTERS
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Американский исследователь и бизнесмен Илон Маск забыл свой кошелек в машине Tesla, которую он накануне отправил в космос на борту ракеты Falcon Heavy производства своей компании SpaceX. Об этом сообщил австралийский сайт шуточных новостей Betoota Advocate, а затем подхватили другие СМИ.

По версии журналистов-сатириков, после старта ракеты Маск провел дома несколько часов, но не мог найти свой кошелек. Якобы в прачечной он вспомнил, что забыл кошелек в машине несколько недель назад, но давно не вспоминал о нем.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне ракета Falcon Heavy с автомобилем Tesla на борту была запущена с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Машину поместили в грузовой отсек ракеты еще в январе.

Австралийский сатирический новостной сайт Betoota Advocate с 2014 года ведут бывшие журналисты Арчер Гамильтон и Чарльз Олэн. На портале публикуются псевдо-новости на актуальные международные темы.

Другие смешные фотожабы и шутки на запуск ракеты Falcon Heavy Илона Маска с Tesla на борту можно посмотреть здесь.

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