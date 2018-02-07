2018-02-07T13:39:30+03:00
Наука

Самые смешные фотожабы и шутки на запуск ракеты Falcon Heavy с Tesla на борту

Пользователей соцсетей впечатлил и вдохновил прорыв Илона Маска и его инженеров
Григорий ПУШКАРЁВ
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Пользователи российского Твиттера не могли остаться равнодушными к событиюПользователи российского Твиттера не могли остаться равнодушными к событиюФото: скриншот видео
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В ночь на 7 февраля компания SpaceX впервые запустила космическую ракету Falcon Heavy. На ней разместили вишневый родстер Tesla с “космонавтом” (манекеном, одетым в скафандр), положили в салон роман Айзека Азимова “Автостопом по галактике” и включили композицию “Space Oddity” Дэвида Боуи. Понятно, что звук в космосе не слышен, но зато это деталь, которую точно запомнят миллионы землян - Илон Маск отличный самопиарщик. И, похоже, это самая дорогая автомобильная реклама в истории - на разработку Falcon Heavy, по данным Маска, было потрачено $90 млн. Для ракеты такого класса это очень немного, государственные проекты обходятся в разы, а то и в десятки раз дороже.

Пользователи российского Твиттера не могли остаться равнодушными к событию. И, конечно же, вспомнили российские реалии.

Там, где автомобиль, должен быть и гаишник, например:

Там, где автомобиль, должен быть и гаишник Фото: Twitter.com

Там, где автомобиль, должен быть и гаишникФото: Twitter.com

Илон, гони Фото: Twitter.com

Илон, гониФото: Twitter.com

Таким вид из родстера Маска мог быть в одном из российских дворов:

. Фото: Twitter.com

.Фото: Twitter.com

Куда же без котиков Фото: Twitter.com

Куда же без котиковФото: Twitter.com

Родстер Маска просто не там свернул:

Проехал поворот Фото: Twitter.com

Проехал поворотФото: Twitter.com

Глазами мамы Фото: Twitter.com

Глазами мамыФото: Twitter.com

Улететь на “Флаконе” Фото: Twitter.com

Улететь на “Флаконе”Фото: Twitter.com

Чем может ответить Роскосмос:

Наш ответ Фото: Twitter.com

Наш ответФото: Twitter.com

Спаси и сохрани Фото: Twitter.com

Спаси и сохраниФото: Twitter.com

Мамы, такие мамы Фото: Twitter.com

Мамы, такие мамыФото: Twitter.com

От женщин не убежишь Фото: Twitter.com

От женщин не убежишьФото: Twitter.com

. Фото: Twitter.com

.Фото: Twitter.com

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