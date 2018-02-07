В США в гололед и туман столкнулись 70 машин
В США столкнулись около 70 машин из-за плохой видимости и гололеда.
В США, штате Айова, на скоростном шоссе произошла массовая авария. По оценкам очевидцев, их число может достигать 70. В результате ДТП скончался 53-летний водитель автобуса из штата Миссури. По предварительным оценкам, десять раненых доставили в больницу.
Департамент транспорта штата Айова опубликовал видео с места ДТП. Несмотря на большой затор, машины едут на большой скорости. На дороге гололед и плохая видимость из-за тумана. Шериф Барри Томас говорит, что с одного конца аварии не видно другой.
Всего в штате с шести утра до девяти вечера произошло 185 аварий, пишет DesMoinesRegister.
Ранее, 5 февраля, как рассказывал сайт kp.ru, в Китае зарегистрировали ДТП с участием 50 машин. Авария случилась на скоростном шоссе Кунмин – Чучжоу в провинции Юньнань. Тогда госпитализировали трех человек.