2018-02-07T17:25:33+03:00
Происшествия

В США в гололед и туман столкнулись 70 машин

Один человек погиб, более пяти госпитализированы
Алексей КАРЕЛИН
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В США столкнулись около 70 машин из-за плохой видимости и гололеда.

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В США, штате Айова, на скоростном шоссе произошла массовая авария. По оценкам очевидцев, их число может достигать 70. В результате ДТП скончался 53-летний водитель автобуса из штата Миссури. По предварительным оценкам, десять раненых доставили в больницу.

Департамент транспорта штата Айова опубликовал видео с места ДТП. Несмотря на большой затор, машины едут на большой скорости. На дороге гололед и плохая видимость из-за тумана. Шериф Барри Томас говорит, что с одного конца аварии не видно другой.

Всего в штате с шести утра до девяти вечера произошло 185 аварий, пишет DesMoinesRegister.

Ранее, 5 февраля, как рассказывал сайт kp.ru, в Китае зарегистрировали ДТП с участием 50 машин. Авария случилась на скоростном шоссе Кунмин – Чучжоу в провинции Юньнань. Тогда госпитализировали трех человек.

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