В Китае произошло ДТП с участием 50 автомобилей

5 Февр. 2018 2018-02-05T11:09:35+03:00

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Утром в понедельник, 5 февраля, в Китае произошло ДТП с участием 53 автомобилей. Машины столкнулись на скоростном шоссе Кунмин – Чучжоу в провинции Юньнань.

Как отмечается в сообщении администрации района Сишань в соцсети Weibo, дорожная полиция получила информацию об аварии в 6:10 (1:10 мск). По данным властей, причиной массового ДТП стали неблагоприятные погодные условия. В это время года в южной провинции температура воздуха не опускается ниже 6 градусов тепла, но в ночь на понедельник сильно похолодало, к тому же выпал мокрый снег с дождем.

Отмечается, что в результате аварии госпитализировали трех человек с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия до сих пор работают представители экстренных служб, дорожно-транспортной полиции, врачи. Кроме того, организована раздача воды и продуктов питания для водителей и пассажиров, оставшихся остаются ждать на дороге завершения всех необходимых формальностей, связанных с оформлением аварии.