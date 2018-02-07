Дагестанским чиновникам запретили покидать пределы региона

7 Февр. 2018 2018-02-07T17:45:05+03:00

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Высокопоставленным дагестанским чиновникам запретили покидать территорию республики до окончания оперативных мероприятий, проводимых федеральной межведомственной комиссией по декриминализации региона.

В рамках пресечения попыток нарушения данного постановления из Москвы поступил специальный приказ о полной замене личного состава на дорожно-патрульных постах. На замену местным сотрудникам прибыли полицейские и бойцы Росгвардии из других регионов России.

К настоящему моменту известно уже о нескольких попытках госслужащих Дагестана покинуть пределы не только республики, но и страны. Так, двоих чиновников задержали прямо в аэропорту Ставрополя, а еще одного - на самой границе с Азербайджаном, сообщает "КП" - Северный Кавказ.

Напомним, что сейчас в Дагестане проходит масштабная проверка фактов масштабных хищений бюджетных средств. Московские силовики проводят повальные обыски во всех министерствах республики, в том числе в Минфине, Минздраве и других ведомствах, а также подразделениях этих структур. Идет изъятие улик и важной документации.

Ранее в рамках расследования уже были задержаны врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, который обвиняется в покупке депутатского места за пять миллионов рублей, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования республики Шахабас Шахов. Все они были доставлены в Москву на допрос.