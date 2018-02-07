Что происходит в Дагестане. Репортаж Владимира Ворсобина

7 Февр. 2018 2018-02-07T02:09:26+03:00

Всю верхушку правительства Дагестана доставили спецсамолетом в Москву, где суд вчера решал вопрос об их аресте по подозрению в мошенничестве. На фото - врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов. Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

Спецкор «Комсомолки» приехал в Махачкалу за день до начала арестов чиновников и к нему выстроилась очередь с жалобами на местные порядки

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ПРЕЙСКУРАНТ ДОЛЖНОСТЕЙ

Парламент Дагестана, где место депутата, как мне только что сказали, стоит 5 миллионов рублей, в гробовой тишине слушал русского прокурора Дениса Попова.

Это была трагедия. Издевательство. Иезуитство.

Впервые в дагестанской истории депутатов заставили проголосовать за кандидатуру прокурора республики.

Причем бесплатно.

Это вызывало тихий ужас внизу и сдавленный смех на нашей галерке, состоящей из журналистов, пресс-секретарей, мелких чиновников и других сравнительно честных людей.

- Пять миллионов? Такса? - с сомнением спросил я у коллег, злорадно разглядывающих многолюдный зал.

Раньше, говорят, 5. Но недавно в коридорах парламента произошла безобразная сцена, обнаружившая, что цены сильно упали.

Один народный избранник (пока не арестован) пришел к родственнику очень и очень известного дагестанского деятеля (тоже) и потребовал сдачу. Дескать, платил за министерскую должность, власть сменилась - министра не дали. Верните деньги! В приемную, куда носились миллионы, бедолагу не пустили. Скандал он учинил прямо в коридоре, крича на весь честной парламент: «Да это депутатство от силы 2 миллиона стоит! Отдайте сдачу!»

В Дагестане такие истории разносятся теплым кавказским ветром, причем не в виде сенсаций. А как биржевые новости. Ну, например, как о баррели нефти… Подешевело депутатство. Ну и да, маленькая трагедия - вложился депутат, не отбил, кинули мужика, бывает…

«Буду работать в соответствии с законом Российской Федерации», - сказал дагестанской элите прокурор Попов, и все.

Самая короткая на моей памяти предвыборная речь.

- Пожалуйста, есть вопросы? - приветливо улыбнулся прокурор.

- Будут ли у депутатов вопросы к Денису Геннадьевичу? – поддакнул спикер в нарастающей тишине.

Пауза. Тишина ушла в абсолют.

- Вопросы будут позже, - неуклюже объяснил ситуацию председатель.

Наша галерка заколыхалась.

- Представляю, какие! - хохотнула она. - В зале сидят такие люди! Кто на газе, кто на нефти, кто на налогах…

- Надеюсь, завтра меня не арестуют, - вдруг пошутил по соседству какой-то чиновник, внимательно глядя на непроницаемого генерал-губернатора Владимира Васильева.

Как потом выяснилось, из-за ошибки протокола над и. о. главы республики много­обещающе стоял российский флаг, а не дагестанский…

Это был знак.

- А послезавтра? - шучу и вижу по лицу - зря.

На следующий день в мэрии начались обыски…

На фото - врио вице-премьера Дагестана Шамиль Исаев. Фото: ТАСС

ВСЕ ПРОГНИЛО...

По опыту - когда в какой-то регион приезжает спецбригада по зачистке и в аэропорт едет позорный автобус с губернатором с мешком на голове, народ и чиновники испытывают противоположные эмоции.

Первый - обнадежен и счастлив, вторые - забиваются в щели и, если ты их даже выковыриваешь, раздраженно шипят: «А почему именно мы?!»

В Дагестане Васильеву, прокурорам, группе захвата, даже московским журналистам - впечатление - РАДЫ ВСЕ! Причем так надрывно рады, что ты теряешься.

Каждое задержание - маленький праздник!

В интернете - улюлюканье и игра в прятки. Куда делся министр МВД, в какой стране, редиска, спрятался?

Или - «зачем сажать дагестанских чиновников, отправим их в США, и они пустят по миру вероятного противника».

На фото - экс-министр образования Дагестана Шахабас Шахов. Фото: Михаил ПОЧУЕВ/ТАСС

Или даже попытка пойти из Хасавюрта крестным... тьфу, исламским ходом к Васильеву с жалобами на чинуш.

Мой номер телефона уже на следующий день в Дагестане стал общеизвестен, и потянулись ко мне ограбленные граждане, пытающиеся достучаться до Васильева.

- Хуже уже быть не может! - говорили они. - Здесь прогнило все. Чиновники требуют взятки и ничего не делают бесплатно.

Но потом ко мне пошли… сами чиновники. С бумагами, компроматом друг на друга, с прекрасными в своей дикости историями.

- Здесь все прогнило! - не менее горячо убеждали они. - Все берут взятки. А именно - этот, еще этот, а еще вон тот.

- А вы не берете? - спрашиваю.

- Ну что вы, - говорят. - Ни разу в жизни. За 20 лет (5, 30, 40 лет) ни разу! Я честный. И на таких, как я, надо опираться Васильеву. Я бы возглавил (налоговую, администрацию, УВД)...

Я как-то живо представил себе первые дни русского генерал-губернатора Васильева…

И потом через несколько дней при встрече, когда губернатор вдруг нервно закричит:

«Все, закончились эти времена!»

Это уже не казалось удивительным...

Но первый день новой волны арестов впечатлял.

Оцепив целый квартал, спецслужбы для начала арестовали главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова.

- Никто и никуда не убегает, никто не прячется, поэтому нет необходимости архитектора города брать большой группой с масками, - тут же запротестовал из Москвы экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. - Это архитектор города, у него, кроме карандаша и планшета, ничего нету.

- Я бы на месте новой команды был бы поосторожнее с землей, - посоветовал мой знакомый чиновник. - Ее в Дагестане мало, это болезненный вопрос…

Новый прокурор Дагестана Денис Попов. Фото: youtube.com

ЗЕМЛЯ И АПОКАЛИПСИС

Официально Гитинова арестовали за невинную для дагестанской жизни шалость - он дал разрешение на строительство на территории, принадлежащей другому владельцу. Тот подал в суд, и система… дала сбой. Судья вдруг рассмотрел дело по закону - новостройку снести за счет города. А это серьезный ущерб государству и естественный арест…

Для Дагестана это революция.

Еще со времен великого мэра Махачкалы Саида Амирова, о котором в рес­публике до сих пор ходят страшные легенды (судя по ним, Амирову Махачкала принадлежала вместе со всем ее добром - жителями, бизнесом, следователями и казной, а те, кто в этом сомневался, - исчезали. Видимо, поэтому пять лет назад Амиров получил пожизненное), законами тут не интересовались.

О санитарной зоне, например. От чего набережная Махачкалы застроена прекрасными гостиницами родни бывшего мэра.

Градостроительная анархия привела к тому, что в Махачкале возникли странные кварталы, опровергающие все градостроительные нормы сразу.

Слишком многоэтажные для сейсмически опасной зоны. И так плотно, что между ними буквально несколько метров.

Объясняется все очень просто. В последнее время стоимость разрешения стала такой астрономической, что застройщику сказали - строй как хочешь. Тот и выкручивается любой ценой.

Но самое страшное - если кто-нибудь рискнет купить себе обыкновенный участок земли…

Потому что до недавних пор никто в Дагестане толком не знал, сколько документов на собственность ПРОДАЛИ местные чиновники.

Когда сразу несколько собственников встречались разбираться, у кого документы настоящие, вспыхивали перестрелки и поножовщина. Но это если собственники живые.

Меня, например, попросил о встрече пенсионер, которого обокрали с помощью мертвеца.

Знаменитый в республике певец, исполнитель кумыкских песен Магомед-Запир Багаутдинов, умерший в 2010-м, в прошлом году успешно продал землю и зарегистрировал сделку в местном МФЦ. Суд это отменил. Но чиновники решения не заметили и довели дело до перепродажи. Теперь несчастный владелец этой земли ходит по замкнутому кругу и вот пришел жаловаться на знаменитого мертвеца ко мне.

- Они заплатили тому, этому, - жалуется он. - Один документы теряет, другой - их просто не замечает, третий - новые делает… Как жить в таком гадюшнике?!

- И самое страшное, - говорят мне местные предприниматели, - что, если Васильев соберется проверять законность собственности на землю и строительство зданий, случится апокалипсис.

- Например, возьмем мой дом, - говорит мне один из них. - Земля под ним, к счастью, моя. То есть (задумывается) я в этом почти уверен. Когда я пришел узаконивать дом стоимостью, допустим, три миллиона, а чиновники выкатывают прайс, по которому каждый шаг - это 300 - 500 тысяч рублей, а таких шагов 6 - 7, я их посылаю к чертям. И поэтому полгорода - официально самострой. Я знаю бедолагу, который десять лет ходит по инстанциям, пытается по-честному зарегистрировать свой дом. Они просто теряют документы и смеются над ним…

- Тебя впечатляют такие мелочи? - удивляются местные коллеги. - У нас на землях сельхозназначения стоят даже не дома. Города! Со школами, детсадами. Здесь не смотрят в документы.

- Подождите, - говорю. - Власти строят школы на незаконной земле?

- Слушай, дорогой, ты инопланетянин? - качали головами дагестанцы. - Похоже, ты ничего не понимаешь…

Владимир ВасильевФото: Евгения ГУСЕВА

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Владимиру Абдуалиевичу ВАСИЛЬЕВУ 68 лет. Он родился в подмосковном Клину в семье педагогов, мама - русская, отец - казах.

Васильев с 1972 года - в органах МВД. С 1997 г. - заместитель министра, начальник ГУБОП - Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Был замом руководителя штаба по освобождению заложников в Театральном центре на Дубровке. С 2003-го - депутат Госдумы, вице-спикер. 3 октября 2017-го назначен и. о. главы Дагестана.

Имеет звание генерал-полковника МВД.

КОГО ЕЩЕ ЗАДЕРЖАЛИ

Вице-премьер Раюдин Юсуфов.

(Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что вышеперечисленные лица подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору).

Мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов.

Им вменяют превышение должностных полномочий при распределении земельных участков.

Артем Здунов . Фото: Пресс-служба минэкономики РТ

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Юлия РЕВИНА («КП» - Казань»)

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Продолжение в ближайших номерах «КП.

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Артем Здунов чиновник относительно молодой. 18 мая ему исполнится 40 лет. Родился в Казани, где и сейчас живет. В связи с последними событиями встал вопрос о дагестанских корнях, но нет, вся жизнь Здунова связана со столицей Татарстана. (подробно)