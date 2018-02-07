Пёс, воруя блины, устроил пожар
В США пес, воруя блины, устроил пожар .
В США пёс украл с плиты блины и устроил пожар. Видео, на котором запечатлён виновник ЧП, опубликовал в Facebook пожарный департамент города Саутвик.
- Домашний питомец решил полакомиться блинами, которые его хозяйка оставила на плите. В процессе «добычи еды» он случайно включил одну из конфорок. Через несколько минут посуда, стоявшая на плите, загорелась, - описали ролик пожарные. - К счастью, в доме есть пожарная сигнализация, поэтому спасатели прибыли вовремя, а хозяева сберегли своё имущество. Если у вас есть домашние животные или маленькие дети, используйте для плиты защитную крышку.
Животные в пожаре не пострадали.
А тем временем другой город США - Мескит - атаковали полчища чёрных птиц. Очевидцам это зрелище напомнило фильм ужасов Альфреда Хичкока (подробности)