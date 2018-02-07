Пёс, воруя блины, устроил пожар

7 Февр. 2018 2018-02-07T18:52:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В США пёс украл с плиты блины и устроил пожар. Видео, на котором запечатлён виновник ЧП, опубликовал в Facebook пожарный департамент города Саутвик.

- Домашний питомец решил полакомиться блинами, которые его хозяйка оставила на плите. В процессе «добычи еды» он случайно включил одну из конфорок. Через несколько минут посуда, стоявшая на плите, загорелась, - описали ролик пожарные. - К счастью, в доме есть пожарная сигнализация, поэтому спасатели прибыли вовремя, а хозяева сберегли своё имущество. Если у вас есть домашние животные или маленькие дети, используйте для плиты защитную крышку.

Животные в пожаре не пострадали.

А тем временем другой город США - Мескит - атаковали полчища чёрных птиц. Очевидцам это зрелище напомнило фильм ужасов Альфреда Хичкока (подробности)