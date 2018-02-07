2018-02-07T18:52:09+03:00
Происшествия

Пёс, воруя блины, устроил пожар

К счастью, обошлось без жертв [видео]
Вера КОН
Поделиться:
Комментарии: comments12

В США пес, воруя блины, устроил пожар .

Изменить размер текста:

В США пёс украл с плиты блины и устроил пожар. Видео, на котором запечатлён виновник ЧП, опубликовал в Facebook пожарный департамент города Саутвик.

- Домашний питомец решил полакомиться блинами, которые его хозяйка оставила на плите. В процессе «добычи еды» он случайно включил одну из конфорок. Через несколько минут посуда, стоявшая на плите, загорелась, - описали ролик пожарные. - К счастью, в доме есть пожарная сигнализация, поэтому спасатели прибыли вовремя, а хозяева сберегли своё имущество. Если у вас есть домашние животные или маленькие дети, используйте для плиты защитную крышку.

Животные в пожаре не пострадали.

А тем временем другой город США - Мескит - атаковали полчища чёрных птиц. Очевидцам это зрелище напомнило фильм ужасов Альфреда Хичкока (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Собчак заявила, что сама может дать полезный совет Трампу
Коалиция во главе с США нанесла удар по армии Сирии
Генсек ООН призвал к перемирию на Корейском полуострове на время ОИ-2018
На молитвенный завтрак с Трампом придут 50 россиян
В ФРГ коалиция пришла к договоренности по формированию правительства
«Роскосмос» считает запуск Falcon Heavy с автомобилем на борту промоакцией
Трамп назвал переписку агентов ФБР «бомбой»
В Киеве суд разрешил заочно расследовать дело против Януковича
Арнольд Шварценеггер сыграет в сериале-вестерне
В Сеть выложили трейлер продолжения "Дэдпула"
Россиянина в США обвинили в сговоре для интернет-мошенничества
"Яндекс.Такси" и Uber закрыли сделку по объединению сервисов онлайн-заказа такси
В Германии предупредили об опасности мастурбации
Немецкий депутат рекомендовал послу Украины в ФРГ поучиться дипломатии
Министр обороны Украины прокомментировал обвинения в «сдаче Крыма»
Тело сбитого в Сирии пилота Су-24 доставили в Россию
В интернете появилась информация о террористе, обстрелявшем российский Су-25
МИД РФ: антироссийская информационная волна может ударить по своим создателям