2018-02-07T19:35:00+03:00
Экономика

«Нафтогаз» рассчитывает начать закупки российского газа уже в марте

Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев
Екатерина БОЛГОВА
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«Нафтогаз» может начать закупки российского газа уже в марте«Нафтогаз» может начать закупки российского газа уже в мартеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Нафтогаз» рассчитывает начать закупки российского газа у «Газпрома» уже в начале марта 2018 года. Как сообщил глава украинской компании Андрей Коболев, в результате нескольких раундов переговоров по закупке газа был разработан документ, который будет подписан в скором времени.

«Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение Стокгольма в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у «Газпрома», — сказал Коболев.

По его словам, поставки российского газа покроют половину импорта в 2018 году. По оценке украинских властей, потребности страны в газе составляют 10 млрд кубов, передает «ФАН».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в 2014 году "Газпром" и "Нафтогаз" подали иски друг против друга в Стокгольмский арбитраж. В результате суд обязал украинскую компанию покупать у России минимальный объем газа в 5 млрд кубов.

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