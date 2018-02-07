Норвежцы взяли на Олимпиаду 6000 препаратов от астмы

7 Февр. 2018 2018-02-07T19:55:30+03:00

В 2016 году лыжника из Норвегии Мартина Сундбю отстранили от соревнований за употребление чрезмерной дозы препарата от астмы. Фото: REUTERS

Команды Швеции, Финляндии и Германии привезли в десять раз меньше

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Шесть тысяч доз препаратов от астмы взяли с собой на Олимпиаду-2018 норвежские спортсмены. Партия предназначена для здоровых норвежцев, у астматиков собственные лекарства. Команда Норвегии захватила противоастматических препаратов в десять раз больше, чем их соперники из Швеции, Финляндии и Германии.

«Мы привезли такое количество доз, основываясь на опыте предыдущих Олимпиад. Мы должны быть готовы ко всему, мы несем ответственность за 250 человек», - пояснила руководитель медслужбы сборной Норвегии Мона Кьелдсберг и заверила, что большая часть доз команда заберет с собой при отъезде.

Как сообщает ТАСС, норвежцы привезли «1800 доз симбикорта, по 1200 доз атровента, альвеско и айромира, 360 доз вентолина (действующее вещество - сальбутамол), а также 43 ингалятора и 10 небулайзеров».

В 2016 году лыжника из Норвегии Мартина Сундбю отстранили от соревнований и лишили победы в Кубке мира за превышение дозы препарата от астмы «Вентолина», где действующим веществом тоже был сальбутамол. На его же основе было и лекарство от астмы шестикратной олимпийской чемпионки из Норвегии Марит Бьорген. Международная федерация лыжного спорта сделала для лыжница терапевтическое исключение.

Напомним, во вторник, 6 февраля, в Пхенчхане начала, как рассказывал сайт kp.ru, свою работу 132 сессия Международного Олимпийского комитета. Глава Спортивного арбитражного суда Джон Коутс сказал, что вопрос о допуске 32 российских атлетов к играм еще решается.