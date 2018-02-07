2018-02-07T19:55:30+03:00
Спорт

Норвежцы взяли на Олимпиаду 6000 препаратов от астмы

Команды Швеции, Финляндии и Германии привезли в десять раз меньше
Алексей КАРЕЛИН
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В 2016 году лыжника из Норвегии Мартина Сундбю отстранили от соревнований за употребление чрезмерной дозы препарата от астмы.В 2016 году лыжника из Норвегии Мартина Сундбю отстранили от соревнований за употребление чрезмерной дозы препарата от астмы.Фото: REUTERS
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Шесть тысяч доз препаратов от астмы взяли с собой на Олимпиаду-2018 норвежские спортсмены. Партия предназначена для здоровых норвежцев, у астматиков собственные лекарства. Команда Норвегии захватила противоастматических препаратов в десять раз больше, чем их соперники из Швеции, Финляндии и Германии.

«Мы привезли такое количество доз, основываясь на опыте предыдущих Олимпиад. Мы должны быть готовы ко всему, мы несем ответственность за 250 человек», - пояснила руководитель медслужбы сборной Норвегии Мона Кьелдсберг и заверила, что большая часть доз команда заберет с собой при отъезде.

Как сообщает ТАСС, норвежцы привезли «1800 доз симбикорта, по 1200 доз атровента, альвеско и айромира, 360 доз вентолина (действующее вещество - сальбутамол), а также 43 ингалятора и 10 небулайзеров».

В 2016 году лыжника из Норвегии Мартина Сундбю отстранили от соревнований и лишили победы в Кубке мира за превышение дозы препарата от астмы «Вентолина», где действующим веществом тоже был сальбутамол. На его же основе было и лекарство от астмы шестикратной олимпийской чемпионки из Норвегии Марит Бьорген. Международная федерация лыжного спорта сделала для лыжница терапевтическое исключение.

Напомним, во вторник, 6 февраля, в Пхенчхане начала, как рассказывал сайт kp.ru, свою работу 132 сессия Международного Олимпийского комитета. Глава Спортивного арбитражного суда Джон Коутс сказал, что вопрос о допуске 32 российских атлетов к играм еще решается.

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