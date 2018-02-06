32 российских спортсмена CAS оспорят свой недопуск на Олимпиаду в Пхенчхан

6 Февр. 2018 2018-02-06T13:08:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 6 февраля, в Пхенчхане начала свою работу 132 сессия Международного Олимпийского комитета. Во время заседания со своим словом выступил глава Спортивного арбитражного суда Джон Коутс. Он сообщил новость об очередных исках российских спортсменов в CAS. 32 наших атлета, которые не получили допуск на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан, продолжат спор в суде.

В число тех, кто будет отстаивать свое право на состязания в Корее, оказались наши лидеры - трехкратный олимпийский чемпион Сочи Виктор Ан и лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов. Как отмечается в официальном сообщении CAS, слушания выездной Ad Hoc панели, скорее всего, пройдут уже завтра, 7 февраля. И итоговое решение по нашим спортсменам будет озвучено как можно скорее.

Тремя арбитрами, которые решат исход нашего дела, будут Кэрол Робертс из Канады, Бернхард Велтен из Швейцарии и Зали Стеггалл из Австралии. Канадская судья будет председателем.

Как отметил помимо этого Джон Коутс, иски на МОК были поданы и в Федеральный суд Швейцарии. Всеми 32 спортсменами, которые фигурируют в списке CAS. Это - апелляции на решения комиссий МОК, отказавших в допуске на Олимпиаду россиянам.

Отметим, что на данный момент состав российской делегации в Пхенчхане - 168 человек. Изначально же в МОК подавалась заявка на 500 спортсменов. Из которых потом постепенно шел "отсев" по многим параметрам. Последняя волна "отсева" прошла в понедельник, когда МОК отказал в допуске 13 спортсменам и двум тренерам, которые ранее были оправданы Спортивным арбитражным судом.

Позднее же стало известно, что иски такого же направления поданы и в Федеральный суд Швейцарии. При этом, основная причина подачи исков - это отсутвие четких критериев неприглашения россиян на Олимпиаду.

СПРАВКА "КП"

Полный список спортсменов, подавших апелляции в CAS

шорт-трек

Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов

биатлон

Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков

конькобежный спорт

Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов

лыжный спорт

Сергей Устюгов, Глеб Ретивых

фигурное катание

Ксения Столбова, Иван Букин

бобслей

Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев

хоккей

Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников.