2018-02-06T13:08:48+03:00
Спорт

32 российских спортсмена CAS оспорят свой недопуск на Олимпиаду в Пхенчхан

Выездные слушания пройдут 7 февраля уже в самой олимпийской столице - Пхенчхане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments11
Антон Шипулин попытается попасть на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан через суд.Антон Шипулин попытается попасть на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан через суд.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Во вторник, 6 февраля, в Пхенчхане начала свою работу 132 сессия Международного Олимпийского комитета. Во время заседания со своим словом выступил глава Спортивного арбитражного суда Джон Коутс. Он сообщил новость об очередных исках российских спортсменов в CAS. 32 наших атлета, которые не получили допуск на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан, продолжат спор в суде.

В число тех, кто будет отстаивать свое право на состязания в Корее, оказались наши лидеры - трехкратный олимпийский чемпион Сочи Виктор Ан и лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов. Как отмечается в официальном сообщении CAS, слушания выездной Ad Hoc панели, скорее всего, пройдут уже завтра, 7 февраля. И итоговое решение по нашим спортсменам будет озвучено как можно скорее.

Тремя арбитрами, которые решат исход нашего дела, будут Кэрол Робертс из Канады, Бернхард Велтен из Швейцарии и Зали Стеггалл из Австралии. Канадская судья будет председателем.

Как отметил помимо этого Джон Коутс, иски на МОК были поданы и в Федеральный суд Швейцарии. Всеми 32 спортсменами, которые фигурируют в списке CAS. Это - апелляции на решения комиссий МОК, отказавших в допуске на Олимпиаду россиянам.

Отметим, что на данный момент состав российской делегации в Пхенчхане - 168 человек. Изначально же в МОК подавалась заявка на 500 спортсменов. Из которых потом постепенно шел "отсев" по многим параметрам. Последняя волна "отсева" прошла в понедельник, когда МОК отказал в допуске 13 спортсменам и двум тренерам, которые ранее были оправданы Спортивным арбитражным судом.

Позднее же стало известно, что иски такого же направления поданы и в Федеральный суд Швейцарии. При этом, основная причина подачи исков - это отсутвие четких критериев неприглашения россиян на Олимпиаду.

СПРАВКА "КП"

Полный список спортсменов, подавших апелляции в CAS

шорт-трек

Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов

биатлон

Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков

конькобежный спорт

Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов

лыжный спорт

Сергей Устюгов, Глеб Ретивых

фигурное катание

Ксения Столбова, Иван Букин

бобслей

Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев

хоккей

Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Новости 24
Испанские ученые расшифровали секретную переписку короля Фердинанда II
Ученые открыли замедляющее старение вещество
Песков: размещение «Искандеров» под Калининградом является суверенным правом России
В Москве пройдут Дни Калужской области
Туристы сняли на видео, как питон проглотил целого оленя на Шри-Ланке
Программист разгадал головоломку и получил доступ к биткоин-кошельку
Европейские полицейские просят легализовать марихуану
Вслед за индексом Dow Jones рухнул японский Nikkei
Песков назвал арест дагестанских чиновников частью системной работы
Нарышкин: в США я выполнял свою профессиональную работу
Правительство выделило 3,3 млрд рублей на строительство спортобъектов в регионах
Ученые назвали страну, где появятся самые опасные бактерии
Возмущенные ночной уборкой снега москвичи закидывают дворников яйцами
Ради денег родители год врали ребенку, что у него рак мозга
ЦИК признал недействительными 1,33% подписей в поддержку Собчак и 3,72% подписей за Сурайкина
СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Москве
Минобороны планирует закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
СК возбудил дело по факту взрыва газового баллона в Подмосковье
Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента
Неизвестный открыл стрельбу в Марселе
Умер актер Джон Махони, сыгравший в сериале «Фрейзер»
В Китае бабушка спустила внука с балкона на веревке за упавшим одеялом
В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о причастности России к химатакам в Сирии