В Бразилии свадьбу прервали стоны из фильмов для взрослых

7 Февр. 2018 2018-02-07T19:49:32+03:00

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Ах, эта свадьба-свадьба... запомнилась всем небывалым курьёзом. Во время росписи молодожёнов торжественный марш Мендельсона был прерван страстными женскими стонами из фильмов для взрослых. Конечно же, музыку быстро выключили, и дальше церемония проходила в тишине, прерываемой лишь смешками гостей.

ЧП случилось в Бразилии. Как сообщает Daily Mirror, виновниками неприятности оказались организаторы свадьбы. Они скачали свадебный марш в Интернете и не проверили аудиозапись перед воспроизведением.

Зато в Бразилии молодожёны стали знаменитостями - ролик с их свадьбы в соцсетях посмотрели сотни тысяч раз! Многие из зрителей сочли неприятность во время бракосочетания хорошей приметой.

А вот в России сейчас активно обсуждают другую свадьбу. Которая не состоялась... Популярная телеведущая Роза Сябитова отменила роспись с выдуманным женихом. Сваха сначала сообщила о скором торжестве, а потом переиграла историю (подробности)