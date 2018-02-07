2018-02-07T20:45:10+03:00
В мире

Трамп назвал "большой ошибкой" падение индекса Dow Jones

По словам президента США, сейчас, когда сообщают хорошие новости об экономике, фондовый рынок падает
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В среду, 7 февраля, президент США Дональд Трамп назвал "большой ошибкой" падение американского промышленного индекса Dow Jones.

"В "старые времена", когда сообщали хорошие новости, фондовый рынок рос. Сегодня, когда сообщают хорошие новости, фондовый рынок падает. Большая ошибка, у нас так много хороших новостей об экономике!" - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщал сайт kp.ru, в начале ткущей недели произошел обвал котировок на американских рынках. По итогам сессии 5 февраля индекс Dow Jones упал на рекордные 4,6%, индексом S&P 500 - на 4,1%. После этого на 7% рухнул японский индекс Nikkei, а китайские биржевые индикаторы опустились на 2%.

При этом Dow Jones снизился на 2,5% в то время, когда 5 февраля Трамп говорил об экономических успехах своей администрации, выступая в штате Огайо. Амеркианский президент сообщил об увеличении числа рабочих мест, темпах роста экономики и об успехах налоговой реформы.

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