2018-02-07T22:18:45+03:00
Политика

Тело сбитого в Сирии пилота Су-24 доставили в Россию

Романа Филипова похоронят в Воронеже
Екатерина БОЛГОВА
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Акция в память о погибшем в Сирии пилоте Су-25 майоре Романе Филипове у здания Минобороны в МосквеАкция в память о погибшем в Сирии пилоте Су-25 майоре Романе Филипове у здания Минобороны в МосквеФото: Евгения ГУСЕВА
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В Россию при помощи турецкой разведки доставили тело российского летчика Романа Филипова, который был сбит боевиками у зоны деэскалации Идлиб в Сирии. Пилота штурмовика Су-25 похоронят в Воронеже.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 3 февраля российский самолет был обстрелян террористами во время облета зоны деэскалации. Отмечалось, что штурмовик был сбит из ПЗРК. Позже стало известно, что пилот хотел удержать самолет в воздухе до последнего, доложил командованию о случившемся, а потом катапультировался.

Неподалеку от населенного пункта Телль-Дебес Филипов вступил в неравный бой с боевиками, но в итоге подорвал себя гранатой, чтоб не быть плененным. У россиянина остались жена и четырехлетняя дочь.

Президент Владимир Путин присвоил летчику звание Героя России посмертно.

Тело Филипова вернули на родину благодаря усилиям российских военных и турецкой разведки. Родные майора приняли решение похоронить его в родном Воронеже. В четверг там пройдет церемония погребения.

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