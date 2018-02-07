Тело сбитого в Сирии пилота Су-24 доставили в Россию
В Россию при помощи турецкой разведки доставили тело российского летчика Романа Филипова, который был сбит боевиками у зоны деэскалации Идлиб в Сирии. Пилота штурмовика Су-25 похоронят в Воронеже.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, 3 февраля российский самолет был обстрелян террористами во время облета зоны деэскалации. Отмечалось, что штурмовик был сбит из ПЗРК. Позже стало известно, что пилот хотел удержать самолет в воздухе до последнего, доложил командованию о случившемся, а потом катапультировался.
Неподалеку от населенного пункта Телль-Дебес Филипов вступил в неравный бой с боевиками, но в итоге подорвал себя гранатой, чтоб не быть плененным. У россиянина остались жена и четырехлетняя дочь.
Президент Владимир Путин присвоил летчику звание Героя России посмертно.
Тело Филипова вернули на родину благодаря усилиям российских военных и турецкой разведки. Родные майора приняли решение похоронить его в родном Воронеже. В четверг там пройдет церемония погребения.