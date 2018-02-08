Хакеры обвинили Канаду в заговоре против олимпийской сборной РФ

8 Февр. 2018 2018-02-08T04:32:57+03:00

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Расследование комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена – это заказ Национального олимпийского комитета Канады. Об этом сообщает группа хакеров под названием Fancy Bears.

На своем сайте они разместили документы, которые свидетельствуют о том, что в 2004 году после неудачных выступлений канадских спортсменов, в частности, на двух домашних Олимпиадах – летней в Монреале в 1976 году и зимней в Калгари в 1988 году, было принято решение начать проект Завладей подиумом" (Own the Podium). В нем участвовали 13 национальных федераций по зимним видам спорта.

«Простое решение проблемы: если соперников нельзя победить, их следует устранить. Канадцы выбрали Россию в качестве цели и вели борьбу против допинга в спорте. Канадский адвокат Ричард Макларен возглавил расследование, проведенное по поручению ВАДА в Канаде», - пишут Fancy Bears.

Работу над проектом финансировало правительство и национальный олимпийский комитет Кнады. Согласно финансовым отчетам, на кампанию было потрачено миллионы долларов.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 28 российских спортсменов обвиненных в употреблении допинга, WADA выразило обеспокоенность тем, что с них полностью сняты санкции, наложенные Международным Олимпийским комитетом.